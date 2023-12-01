Позашлюбний син Шварценеггера повністю скопіював свого батька (фото)

Юнак мріє в майбутньому завоювати титут чемпіона в бодібілдингу.

26-річний позашлюбний син Арнольда Шварценеггера Джозеф Баена копіює батька-бодібілдера, демонструючи м'язи після інтенсивного тренування. Новими фотографіями молодий чоловік поділився на своїй сторінці в Instagram.

Як і його батько після імміграції до США з рідної Австрії, Джозефа зазвичай можна знайти в спортзалі. Там він активно тренується, коли не знімається в кіно або не працює ріелтором.

На знімках Джозеф прийняв кілька класичних поз бодібілдингу, повторивши ті, які демонстрував свого часу його батько.

На одному фото він злегка повернувся в бік і зігнув тіло, втягуючи живіт. На другому знімку Джозейф стоїть обличчям вперед, напружуючи правий біцепс і обхопивши голову іншою рукою. На третьому кадрі Баена стоїть прямо перед камерою, втягнувши живіт, зігнувши обидві руки на рівні талії.

З одягу на ньому чорні шорти і сліпони.

"Ще один день у залі", — йдеться у підписі до знімків. Як відомо, син Шварценеггера тренується в залі Gold's Gym у Веніс-Біч.

Арнольд Шварценеггер, якому зараз 76 років, удосконалив багато зі своїх знакових прийомів бодібілдингу на Muscle Beach у районі Санта-Моніки та Веніс-Біч ще під час змагань. Він почав займатися силовими тренуваннями ще в підлітковому віці, приблизно в 1960 році, і впродовж п'яти років виграв конкурс серед юніорів "Містер Європа" 1965 року, а також конкурс "Містер Всесвіт" як аматор наступного року.

Через десятиліття після відходу з професійного бодібілдингу Шварценеггер, як і раніше, вважається однією з найважливіших фігур в історії спорту. Багато в чому це було пов'язано з його п'ятьма перемогами на "Містер Всесвіт" і ще сімома — як чемпіон "Містер Олімпія", що був світовим рекордом, доки Лі Хейні не перевершив його, здобувши восьму перемогу в 1991 році.

Арнольд Шварценеггер — легенда світового бодібілдингу

Незважаючи на те, що в липні цього року колишньому губернатору Каліфорнії виповнилося 76 років, він стверджує, що, як і раніше, тренується з обтяженнями майже щодня по 30 хвилин.

З моменту закінчення Університету Пеппердайн 2019 року Джозеф Баена пробував себе в різних сферах, включно з роботою агентом з нерухомості, фітнес-моделлю і діджеєм. Акторська майстерність і бодібілдинг також входять до кола його захоплень.

Наразі в роботі актора-початківця щонайменше чотири постановки, серед яких — ролі у фільмах "Стрілець" з Люком Гемсвортом у головній ролі та "Афіна рятує Різдво".

Раніше Фокус писав, як Джозеф відреагував на мемуари свого батька.