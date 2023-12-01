Невпізнанний Кріс Гемсворт і бойова Аня Тейлор-Джой: вийшов перший трейлер фільму "Фуріоса"

У приквелі фільму "Божевільний Макс: Дорога люті", Аня Тейлор-Джой грає юну Фуріосу, а Кріс Гемсворт воєначальника Дементуса.

Кріс Гемсворт виглядає абсолютно невпізнанним у першому гостросюжетному трейлері приквела "Божевільного Макса: Дорога люті" Джорджа Міллера "Фуріоса". А Аня Тейлор-Джой демонструє свої бойові навички і за сюжетом позбавляється руки. Перший трейлер довгоочікуваного фільму показала кінокомпанія Warner Bros. Pictures.

40-річний австралієць Гемсворт перетворився на лиходія Дементуса, причому йому радикально змінили зовнішність довгим носом і рудою кошлатою перукою.

Трейлер починається із зображення Фуріоси (Аня Тейлор-Джой), яка блукає пусткою.

Аня Тейлор-Джой у ролі юної Фуріоси Фото: Warner Bros. Pictures

"Що б вам не довелося зробити, скільки б часу це не зайняло, пообіцяйте мені, що знайдете дорогу додому. Фуріоса, дай мені цю обіцянку", — вимовляє жіночий голос.

Далі глядачам повідомляють, що дія фільму відбувається через 45 років після краху суспільства і юну Фуріосу забирають із сім'ї.

"Вона присвятить залишок свого життя пошуку дороги додому. Це її одіссея", — так глядачам натякають на сюжет картини.

Трейлер фільму "Фуріоса"

У фільмі розповідається історія Фуріоси, її подорослішу версію в картині 2015 року "Божевільний Макс: Дорога люті" грала Шарліз Терон.

Приквел — це "окремий пригодницький бойовик, що розкриває походження Фуріоси". За сюжетом, юну дівчину викрали із Зеленого місця багатьох матерів і вона потрапила до рук орди байкерів на чолі з воєначальником Дементусом. Подорожуючи Пустками, вони натикаються на Цитадель, якою керує Безсмертний Джо. Поки два тирани борються за панування, Фуріосі доведеться пережити безліч випробувань, щоб знайти шлях додому.

Гемсворт описав свого персонажа Дементуса як "дуже жорстокого і божевільного персонажа, народженого в Пустки".

Кріс Гемсворт у ролі Дементуса Фото: Warner Bros. Pictures

"Він народився в місці, де можна вбити або бути вбитим. Він навчився правити залізною рукою. У ньому є харизма, і це дуже маніпулятивна харизма", — сказав він на CCXP у Бразилії, де був представлений трейлер.

"Фуріоса" знімали в Новому Південному Уельсі, вона мала стати найбільшим фільмом, коли-небудь знятим в Австралії. Зйомки завершилися у вересні 2022 року.

Творець франшизи Міллер також повернувся як режисер і співавтор сценарію "Фуріози" разом із Ніко Латурісом, а також своїм давнім партнером-продюсером Дугом Мітчеллом.

Прем'єра "Фуріоси" запланована на травень 2024 року.

Як "Фуріоса" вписується у всесвіт "Божевільного Макса"

"Божевільний Макс" — серія постапокаліптичних бойовиків, створена Джорджем Міллером і Байроном Кеннеді.

Історія розгортається в пустельній австралійській пустці, де суспільство перебуває на межі війни через глобальну нафтову кризу.

Оригінальний фільм 1979 року з Мелом Гібсоном у головній ролі був створений із надзвичайно невеликим бюджетом, але мав успіх у світовому прокаті. Його зняли за 300 тисяч доларів, а в прокаті він зібрав понад 100 мільйонів доларів.

Потім він зіграв ще у двох фільмах, а Том Гарді взяв на себе роль Макса в четвертому фільмі.

Хоча хронологія саги "Божевільний Макс" не визначена, дія "Фуріоси" відбувається десь між фільмами "Божевільний Макс 3: Під куполом грому" і "Божевільний Макс: Дорога люті". У 2015 році також вийшла комп'ютерна гра "Божевільний Макс", де головний герой прямує до "Безмовної рівнини" — міфічного місця, де він зможе знайти внутрішній спокій. І попутно бореться з божевільними бандитами, що населяють Пустку.

Міфологія "Божевільного Макса" стала такою популярною, що з 2011 року в пустелі Мохаве проходить фестиваль, присвячений цим фільмам. Спочатку в пустелю приїжджали тільки відчайдушні ентузіасти, але тепер це подія світового масштабу, на яку з'їжджаються з усього світу.