Комедія в стилі Chanel. Чи варто дивитися фільм "Перша леді" з Катрін Деньов

На екрани українських кінотеатрів вийшов фільм про Бернадетт Ширак.

30 листопада стартував показ французької сатиричної драми "Перша леді" з Катрін Деньов у головній ролі. Цього разу легенді французького кіно дісталася роль Бернадетт Ширак — дружини 22-го президента Франції Жака Ширака. Фокус побував на допрем'єрному показі.

Трейлер до фільму "Перша леді"

Про що фільм "Перша леді"

Політик Жак Ширак з тріумфом виграє вибори на пост президента Франції 1995 року. На цьому етапі життя його дружина Бернадетт починає обтяжувати своєю присутністю політичного тріумфатора, який зовсім не поспішає ділити з нею свою перемогу і прагне від неї віддалитися.

На тлі холодності в сім'ї президентського подружжя у ЗМІ дедалі частіше курсують чутки про численні зради глави Республіки, та й ставлення оточення Ширака до Бернадетт просякнуте презирством і глузуванням. Першій леді Франції демонструють зарозумілість абсолютно всі — від дочки до водія й офіціанта в Єлисейському палаці.

Мадам Ширак терпіла презирливе ставлення до себе близько двох років, але потім вирішила взятися за особисту політичну кар'єру. Перша леді побудує швидкісну дорогу до рідної провінції, шукає спілкування зі знаменитостями, одягається в Карла Лагерфельда і запрошує першу леді США Гілларі Клінтон на свято до рідного Коррезу.

Усього за кілька років Бернадетт Ширак стає набагато популярнішою за свого чоловіка: з немолодої, нудної, старомодної, завжди напруженої жінки дружина Жака Ширака перетворюється на таку собі подобу принцеси Діани на французький манер з поправкою на вік. З нею позують знаменитості, вона проводить час у відомих закладах, організовує популярні у населення програми. До кінця першої каденції Ширака 71% французів підтримували Бернадетт. За версією творців фільму, саме її іміджу та репутації Ширак завдячує своїм другим терміном на посаді президента.

Бунтівниця на чолі Республіки

Творці фільму явно зробили спробу "хрестового походу", в якому святим граалем стали феміністичні пасажі першої леді Франції, що уособлює злам вікових підвалин на етапі зміни епох.

З мадам Ширак зразка кінця 1990-х зробили справжню бунтівницю: з завалами в пасивну агресію, але з легким підтекстом і приємним гумором. Бернадетт люто ламає межі гендерних підвалин і провінційних традицій. Вона ніколи відкрито не заперечує чоловікові, але завжди все робить по-своєму.

Втім, варто зазначити, що Катрін Деньов добре вдався цей, злегка перебільшений образ першої леді, покликаний стати символом свободи для жінок усієї Франції.

Цю ефектну, значною мірою вигадану розповідь про життя мадам Ширак та її вплив на політичну кар'єру чоловіка можна зарахувати до сміливих і яскравих експериментів, які вдалися. Іншими словами, французи створили з Бернадетт когось настільки ж несхожого на себе саму, як Наполеон за версією Рідлі Скотта. Але французам пощастило зробити ставку на гумор і не позиціонувати проект як біографічний фільм. У підсумку їхнє нехтування історією виглядає просто милим пустощами.

До чого тут Карл Лагерфельд?

Окрему увагу в картині приділено моді та її ролі у створенні образу першої жінки держави.

У початкових епізодах ми бачимо старомодну даму в застарілих жакетах Chanel пастельних відтінків. "Мадам, ви розбиваєте мені серце і змушуєте всіх думати, що, починаючи з 1978 року, я нічого не пошив", — докоряє Бернадетт Карл Лагерфельд, який багато років обіймав посаду директора модного будинку Chanel. — "А ще кажуть: "Знаєте, що Бернадетт Ширак робить зі старими сукнями? Вона їх носить!". З цими словами Карл Лагерфельд у виконанні Олів'є Брайтмана перетворює умовну Попелюшку на першу леді з актуальним уявленням про моду.

Цей короткий епізод слугує свого роду рубіконом між двома різними Бернадетт і двома частинами фільму. За ширмою примірочної залишається сором'язлива жінка, яка живе в тіні чоловіка, а до глядачів виходить нова перша леді, що крокує в ногу з часом у всіх сенсах цієї тези.

Чи варто дивитися фільм "Перша леді"?

Європейським кінематографістам вдалася приємна, легка, ненав'язлива комедія з яскравими натурними зйомками, іронічним сценарієм і хорошою командою стилістів. Що може бути краще у вихідні дні?

Раніше Фокус писав про вечірку з нагоди старту показу фільму "Перша леді" з Катрін Деньов.