Потап учергове нарвався на хейт і показав радісне та щасливе обличчя на палючому сонці в Маямі

Співак уже тривалий час потрапляє під хейт українців.

42-річний репер Потап похизувався селфі з Маямі та вчергове нарвався на критику від своїх підписників. Декілька постів з-за кордону репер опублікував в своєму інстаграмі.

Олексій Потапенко (справжнє ім’я породюсера та репера) виїхав за межі України вже більш ніж тиждень тому. Зробив він це зі своєю коханою, співачкою Настею Каменських. Зараз подружжя перебуває в Маямі, де презентує нову пісню співачки іспанською "Tu y Yo".

Спочатку Потап показав селфі на фоні одного з музичних офісів. Підписав репер селфі словами, що працювати з музикою означає не просто її створювати. За всім стоїть спілкування артиста, відрядження, потужний нетворкінг.

Уже згодом Потап опублікував відео, на якому показав дружину Настю й домініканського музичного продюсера Карлоса Мендоса, більш відомого під сценічним ім’ям Маффіо. Як повідомив репер, саме він допоміг створити новий хіт для Каменських, який незабаром почують шанувальники.

Цікаво, що всі дописи в інстаграмі Потап почав публікувати виключно англійською мовою, на що особливу увагу звернули підписники.

"Уже й розучився писати українською мовою? Чи ніколи нею не писав?" — коментують шанувальники.

Уже не вперше репера звинувачують у "зраді", адже його неодноразово помічали в компанії російських друзів. І хоча Потап усіляко намагається показати, що він за Україну, більшість хейтерів не вірять його словам. Звісно, саме вони активно коментують фото репера.

"Мда, чомусь для них кордони відкриті".

"Потап, яке ж ти г**но….Поваги до тебе немає ніякої!!!"

"Нащо взагалі це виставляти ? Зовсім дах поїхав! Узагалі можете не повертатися".

"Це всім мужикам уже можна виїжджати у своїх справах закордон?"

"Додому можеш не їхати".

"Чому не на фронті! Ходиш вільно туди-сюди за кордон! Відпочиваєш, розважаєшся з дружиною & Слава Україні".

"Солодко живеш, а хлопці в окопах караються, чорт".

"Ви що не бачите, він зі всіх сміється?"

"Комусь весело…а комусь холодно в окопах".

Нагадаємо, Слава Дьомін "передбачив" долю Потапа.