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Шерон Стоун вийшла у світ у розкішній рожевій сукні

Дар'я Бережна
Фото: Getty Images | Шерон Стоун на червоній доріжці Red Sea International Film Festival 2023

Зірка "Основного інстинкту" та інші зірки відвідали Міжнародний кінофестиваль на Червоному морі 2023.

Шерон Стоун стала зіркою червоної доріжки, з'явившись у сліпучій рожевій сукні на Міжнародному кінофестивалі на Червоному морі 2023. Також кінофестиваль Red Sea International Film Festival 2023 у Саудівській Аравії відвідали Мішель Вільямс, Джонні Депп і Алессандра Амбросіо. Про це пише Deadline.

65-річна зірка "Основного інстинкту" мала неймовірний вигляд, продемонструвавши чорний бюстгальтер з блискітками під яскравою глибокою рожевою атласною сукнею.

Шерон Стоун на червоній доріжці Red Sea International Film Festival 2023
Фото: Getty Images

Її сукня, яка складками спадала до підлоги, вирізнялася пишними рукавами, що ковзали до зап'ясть і оголювали плечі.

Своє вечірнє вбрання вона доповнила парою рожевих сережок і маленькою сумочкою з пір'ям.

Тим часом 43-річна Мішель продемонструвала елегантну фігуру в гламурній червоній сукні-максі з великим бантом. Акторка, яка озвучила мемуари Брітні Спірс "Жінка в мені", привернула увагу, одягнувши кілька срібних сережок з діамантами.

Червона доріжка Red Sea International Film Festival 2023

Супермодель Алессандра Амбросіо мала просто сенсаційний вигляд, демонструючи сукню з глибоким декольте і розшитим капюшоном.

Алессандра Амбросіо

А Діана Крюгер для червоної доріжки вибрала ефектну сукню з чорним мереживним боді і пишною спідницею, що відкриває ноги.

Діана Крюгер

Також на червоній доріжці з'явилися Ед Вествік, Вілл Сміт і Джонні Депп.

Джонні Депп на червоній доріжці

Міжнародний кінофестиваль на Червоному морі розпочався зі світової прем'єри саудівського фантастичного роману "HWJN" режисера Ясіра Аль Ясірі на гала-вечорі прем'єри 2023 року.

Журі кінофестивалю 2023 року очолить Баз Лурманн, а до складу журі The Red Sea: Features входять Джоел Кіннаман, Фріда Пінто, Аміна Халіл і Пас Вега. Судитимуть конкурс "Червоне море: короткометражки" члени журі Хана Аломайр, Ассаад Буаб і Фатіх Акін.

Вечір фестивалю завершиться прем'єрою фільму "Феррарі", нового біографічного фільму Майкла Манна з Адамом Драйвером і Пенелопою Крус у головних ролях. Останній фільм режисера студії Ghibli Хаяо Міядзакі "Хлопчик і чапля" буде показаний на закритті кінофестивалю.

Red Sea International Film Festival 2023 у Саудівській Аравії відбудеться з 30 листопада до 9 грудня.

Нагадаємо, раніше Шерон Стоун відвідувала DIVAS Simply Singing — це відомий благодійний захід із 33-річною історією.