Євлалія, Дарій, Афіна: які імена зіркові батьки обирали своїм дітлахам у 2023 році

Зіркові батьки прискіпливо обирають імена своїм нащадкам

Народження дитини це завжди неабиякий хвилюючий момент, а коли дитина зʼявляється на світ в країні, де триває війна, то це ще неабияка відповідальність. Звісно дізнавшись радісну новину майбутні батьки одразу ж починають пошуки імені для малюка. А це задача не з легких, адже у нинішньому світі батьки хочуть обрати не просто вдале і гарне імʼя, а ще й таке, щоб не було в інших.

2023 рік виявився доволі рясним на народження малюків в українському шоу-бізнесі. Фокус підготував підбірку імен, якими зіркові батьки називали своїх чад.

Саша Бо

Відома українська блогерка та інфлюенсер Саша Бо, яка вже має двох синів нещодавно народила третю дитину. На світ зʼявилася дівчинка. Новоспечені батьки назвали спільного первістка Вірою.

Відомо, що двоє старших хлопчиків 7-річний Данило та 5-річний Євген зʼявилися у шлюбі з блогером Ігорем Пустовітом.

Дівчинку ж Саша Бо народила своєм другому чоловікові Платону Тарнавському.

Іраклі Макацарія

Цьогоріч поповнення відбулося і в родині екс-холостяка Іраклі Макацарія. 38-річний бізнесмен та його дружина Ліза Чічуа стали батьками первістка. Хлопчик зʼявився на світ на початку червня. Його батьки дали йому імʼя Георгій.

СолоХа

46-річна поп-співачка СолоХа (справжнє імʼя Тереза Балашова) на початку вересня народила другу дитину. Відомо, що співачка мала вже донечку, яку звати Аріанна. Другою у СолоХи народилася дівчинка. Зіркова мама назвала її Євлалією. Відомо, що у скороченому варіанті це імʼя звучить як Єва.

Ivan NAVI

31-річний співак Ivan NAVI (справжнє імʼя Іван Сяркевич) у серпні цього року також вперше став батьком. Народила первістка зірковому татусеві його обраниця, лікарка за фахом Романія. Відомо, що хлопчика назвали рідкісним імʼям Дарій.

Тетяна Парфільєва

29-річна інфлюенсерка, блогерка та засновниця бренду і власниця мережі магазинів CHER'17 Тетяна Парфільєва у серпні цього року також вперше стала мамою. Хлопчика вона разом зі своїм чоловіком Іваном вирішила назвати Олександром.

Олексій Тригубенко

Колишній учасник шоу "Холостячка-1", який боровся за серце Злати Огнєвіч, Олексій Тригубенко також цьогоріч вперше став батьком. Первісток зʼявився на світ у липні. Бізнесмен разом з дружиною, яку він ретельно приховує від чужих очей, вирішила дати хлопчику імʼя Марк.

ONUKA

Співачка Ната Жижченко відома під псевдонімом ONUKA у липні цього року також вдруге стала мамою. Вона народила своєму чоловікові, продюсерк Євгену Філатову донечку, яку назвали Ліною. Крім цього, пара має сина Сашка, якому 3-роки.

Дмитро Варварук

Відомий францівський блогер та підприємець Дмитро Варварук також став батьком на початку 2023 року. Дружина Яна народила йому сина, якого назвали Марком.

Світлана Тарабарова

33-річна Світлана Тарабарова у квітні народила свою третю дитину. На світ зʼявилася дівчинка. Багатодітна матуся назвала донечку Поліною. Разом з Олексієм Бондарем співачка вже має сина Івана, якому 5 років та доньку Марійку, якій 3 роки.

Євгенія Емеральд

31-річна військовослужбовиця Євгенія Емеральд у квітні вдруге стала мамою. Жінка народила дівчинку, яку назвала Афіною.

Відомо, що захисниця вже має одну доньку, яку звати Жасмін.

Алла Костромічова

37-річна українська модель Алла Костромічова у червні народила другу дитину. Дівчинку назвали Аврора.

Відомо, що модель також має 8-річного сина Сельваторе.

Нагадаємо, Джулія Робертс показала фото своїх 19-річних доньку й сина.