"Мені дуже пощастило": Том Голланд розповів про "Людину-павука-4"

Перша частина франшизи зібрала понад 800 млн доларів у прокаті.

27-річний британський актор Том Голланд розповів, на якому етапі зйомки четвертої частини "Людини-павука". Про це пише Collider.

"Усе, що я можу сказати, це те, що ми активно брали участь у розмовах про те, як потенційно може виглядати четверта інтерпретація мого персонажа", — розповів бойфренд Зендеї, 27.

Під час розмови актор також висловив вдячність за те, що йому випала честь працювати над такою культовою франшизою.

Кадр з "Людини-павука"

"Мені дуже, дуже пощастило, що ми змогли працювати над франшизою, яка ставала кращою з кожним фільмом, яка ставала все більш успішною з кожним фільмом, що, на мою думку, справді рідко, і я хочу захистити його спадщину", — зізнався "Спайдермен".

Востаннє британський актор зіграв Пітера Паркера у фільмі "Людина-павук: Дороги додому немає" (2021), сюжет якого також включав появу Тобі Магвайра та Ендрю Гарфілда.

А перший фільм 2017 року став справжнім хітом серед шанувальників, зібравши 880,2 млн доларів у світовому прокаті проти бюджету в 175 млн доларів. Під час зйомок цієї частини Том і познайомився із Зендеєю, з якою наразі зустрічається.

Нагадаємо, Том Голланд зʼявився на публіці зі своїми братами.

Також Фокус писав про рідкісне побачення Тома Голланда та Зендеї.