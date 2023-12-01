"Мені дуже пощастило": Том Голланд розповів про "Людину-павука-4"
Перша частина франшизи зібрала понад 800 млн доларів у прокаті.
27-річний британський актор Том Голланд розповів, на якому етапі зйомки четвертої частини "Людини-павука". Про це пише Collider.
"Усе, що я можу сказати, це те, що ми активно брали участь у розмовах про те, як потенційно може виглядати четверта інтерпретація мого персонажа", — розповів бойфренд Зендеї, 27.
Під час розмови актор також висловив вдячність за те, що йому випала честь працювати над такою культовою франшизою.
"Мені дуже, дуже пощастило, що ми змогли працювати над франшизою, яка ставала кращою з кожним фільмом, яка ставала все більш успішною з кожним фільмом, що, на мою думку, справді рідко, і я хочу захистити його спадщину", — зізнався "Спайдермен".
Востаннє британський актор зіграв Пітера Паркера у фільмі "Людина-павук: Дороги додому немає" (2021), сюжет якого також включав появу Тобі Магвайра та Ендрю Гарфілда.
А перший фільм 2017 року став справжнім хітом серед шанувальників, зібравши 880,2 млн доларів у світовому прокаті проти бюджету в 175 млн доларів. Під час зйомок цієї частини Том і познайомився із Зендеєю, з якою наразі зустрічається.
Нагадаємо, Том Голланд зʼявився на публіці зі своїми братами.
Також Фокус писав про рідкісне побачення Тома Голланда та Зендеї.