Британці відреагували на нові нападки на Кейт Міддлтон у книзі біографа Сассексів

Колумністка стверджує, що принцеса Уельська з гідністю проходить через критику, а її популярність тільки зростає.

Що більше Омід Скобі, якого називають офіційним рупором Меган Маркл, дружини принца Гаррі, нападає на принцесу Уельську, то більше британці згуртовуються навколо майбутньої королеви. Про це у своїй колонці для Daily Mail пише журналістка Аманда Плателль, колишня прессекретарка екслідера Британської консервативної партії.

Говорячи про нову книгу Скобі "Фінал: усередині королівської сім'ї та боротьба монархії за виживання", вона торкнулася теми расизму, у якому герцоги Сассекські звинувачували Віндзорів, а Скобі взагалі назвав ім'я короля Чарльза та Кейт Міддлтон як людей, які цікавилися, якого кольору шкіра буде в первістка принца Гаррі та Меган Маркл, адже мати герцогині — темношкіра. Такі звинувачення загрожували похитнути віру багатьох людей у саму монархію, вважає Плателль.

"Тепер, завдяки її сміховинному рупору Оміду Скобі, який співпрацював із нею в написанні його першої книжки "У пошуках свободи", ми знаємо, що Меган також написала королю "приватного" листа, виклавши своє занепокоєння щодо передбачуваного расизму в королівській родині. У нідерландському перекладі книги Скобі "Фінал" і сам король, і Кейт названі так званими "королівськими расистами". Скобі стверджує, що ніколи не давав їм імен, проте нідерландська перекладачка Саскія Петерс стверджує, що імена були в оригінальному рукописі, над яким вона працювала.

Тепер у нас залишилася загадка. Звідки Скобі дізнався імена "королівських расистів", коли вони були в "приватному" листі Меган Чарльзу? Джерела, близькі до герцогині, стверджують, що ні вона, ні її оточення не передавали листа Скобі. Тому ми можемо тільки припускати, як йому вдалося його роздобути", — пише вона.

Однак усі спроби очорнити Кейт із тріском провалилися. Авторка констатує, що в Америці популярність Меган різко падає, попри її дедалі відчайдушніші спроби винайти себе заново. Минулого місяця опитування Newsweek показало, що її рейтинг впав до +10, тоді як Кейт підноситься над нею з +34.

"Це просто збіг, що версія книги Скобі обурливо нападає на Кейт як на "степфордську дружину королівської сім'ї за сумісництвом" ... ? Кеті Кін і, що найгірше, расистка — найжахливіша образа, яку можна кому-небудь кинути? Чи це простою випадковість, що книга нападає і на короля, коли всім відомо, наскільки чутлива монархія до таких жорстоких звинувачень? Чи немає кінця жадобі помсти Сассексів, їхньому нескінченному розгрому королівської родини?" — цікавиться Плателль.

Вона іронізує, що Меган, яка мріє стати другою принцесою Діаною, в результаті виявилася "картонною фігурою" покійної свекрухи.

"Усе, що я знаю, — це те, що чим більше Меган і її рупор Скобі очорнюють Кейт, тим більше ми любимо та хочемо захистити жінку, яка одного разу стане нашою королевою", — заявила Аманда.

У себе в Х/Twitter вона додала, що король Чарльз і принцеса Уельська розглядають "всі законні варіанти" відповіді, після того, як Омід Скобі називав їх "королівськими расистами" у своїй новій книзі.

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"Якби в Гаррі та Меган була хоч крапля порядності, вони б поклали всьому цьому край. Чому вони мовчать? Що довше вони нічого не говорять, то більше ми віримо, що за цими жахливими наклепами стоять Сассекси", — впевнена Плателль.

Раніше Фокус писав, що Кейт Міддлтон і принц Вільям уперше з'явилися на публіці після виходу скандальної книги, яку зняли з продажу в Нідерландах.