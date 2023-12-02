Із чим носити чорні джинси: 8 варіантів ансамблів на 2024 рік

Чорні джинси можуть стати родзинкою образу, якщо до них правильно підібрати речі.

Джинси вже багато років не втрачають своєї популярності. Змінюються фасони, з'являються та зникають якісь елементи, проте ніколи вони не виходять із моди. Наступний рік — не виняток. Головний секрет успіху цих штанів у тому, що навіть найпростішу модель можна зробити родзинкою образу, правильно підібравши до них речі. Експерти ресурсу Who What Wear пропонують звернути увагу на кілька найпростіших у поєднанні, але дуже ефектних ансамблів, що допоможуть мати стильний і елегантний вигляд у 2024-му. Головна умова — для їхнього створення слід обрати чорні джинси.

Джемпер оверсайз і балетки

Доповнивши чорні джинси цими двома елементами, ви отримаєте дуже універсальний ансамбль, що однаково пасує як для роботи в офісі, так і для походу з друзями в кафе чи ресторан. Моделі оверсайз у монохромній палітрі надають цьому образу позачасовості, а модні балетки — місток до актуальних трендів сезону. Гламуру додадуть прикраси у вигляді великих бус, ланцюжки з масивною підвіскою та браслети на зап'ястях. Як аксесуар можна взяти велику сумку.

Фото: @ANOUKYVE

Піджак у клітинку і топ у білизняному стилі

Для створення найбільш виграшного ансамблю до чорних джинсів підберіть кофтинку або модну комбінацію піджака та бюстгальтера чи кроп-топа. Останній образ виходить зухвалим і додасть балів вашій сексуальності.

Фото: @CHAMPAGNEMANI

Тренч і лофери на масивній підошві

Тренчі та масивні лофери — must-have перехідного сезону, коли на вулиці вітер, дощі та ще трохи прохолодно. У комплекті з чорними джинсами ці речі дають образ, до якого ви протягом року повернетеся не раз.

Фото: @FAKERSTROM

Яскрава футболка та сумка-клатч

Чорні джинси буквально перетворяться на неймовірну красу, якщо підібрати під них яскраву футболку, з малюнком або без. Урівноважити ансамбль допоможе сумка в пастельних тонах. Її розмір кожна модниця для себе визначає самостійно.

Фото: @AIMEESONG

Джинсова куртка та червоний акцент

Якщо вам зазвичай складно підібрати стиль із подвійного деніму, одягніть синю джинсову куртку з чорними джинсами. Так вам не доведеться турбуватися про поєднання відтінків синього. Яскравим акцентом такого образу стануть червоні туфлі, черевики або ж сумка того ж кольору.

Фото: @GRECEGHANEM

Светр-бретонка та взуття на плоскій підошві

Ми завжди можемо довіряти французам, які запропонують просте, але шикарне вбрання. Цей образ із чорними джинсами, бретонками й туфлями на плоскій підошві ідеальний. Він — найкраще рішення ансамблю для прогулянок, зустрічей із друзями, походу на пари, на роботу або в справах.

Фото: @TAMARAMORY

Блузка з рюшами та мюлі

Чи може бути щось класичніше, ніж чорні джинси та біла блузка? Для завершення цього образу обирайте модні туфлі без підборів або на невисокому каблуці.

Фото: @ALYSSAINTHECITY

Кольоровий піджак або блейзер

Джинси та блейзери завжди матимуть елегантний вигляд разом. Бірюзовий або сірий відтінок чудово поєднується з чорними джинсами й топом. Залежно від сезону під ансамбль можна підібрати босоніжки на підборах, черевики на масивній підошві, кросівки або навіть туфлі-човники. Усе залежить від того, куди ви збираєтеся: на прогулянку з подругами або на ділову зустріч.

Фото: @SYMPHONYOFSILK

Раніше Фокус писав, із чим носити джинси взимку 2023/2024.