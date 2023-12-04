Складно нагодувати: 9 порад, як підвищити апетит у дитини

Якщо у вашої дитини поганий апетит і вона шукає всілякі способи, щоб пропустити прийом їжі, скористайтеся цими порадами, щоб повернути малюкові бажання їсти.

Часто дитина втрачає апетит під час застуди, але бувають випадки, коли малюк відмовляється від їжі навіть якщо він не хворий. Діти можуть вигадувати виправдання, щоб пропустити обід або сніданок, або просто відмовляються їсти їжу, приготовану вдома. Проблема в тому, що організму, який росте, має щоденну потребу у необхідних поживних речовинах, тому якщо ваша дитина прискіплива в їжі, потрібно шукати способи, як підвищити її апетит. Про це пише Health Shots.

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Що викликає низький апетит у дітей?

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Лікар загальної практики доктор Санджай Сінгх зазначає, що діти часто втрачають апетит, коли хворіють, але є й інші причини.

Тривога, стрес або будь-які емоційні проблеми можуть вплинути на апетит дитини.

У періоди зростання апетит може тимчасово знизитися.

Нерегулярне харчування або прискіпливість у їжі.

Харчова алергія або проблеми з травленням.

Бездіяльність може зменшити відчуття голоду.

На апетит можуть впливати домашня обстановка і відсутність режиму прийому їжі.

Смакові вподобання дітей можуть впливати на їхній вибір їжі.

Зміни в розпорядку дня можуть порушити харчові звички.

Щоб підвищити апетит вашої дитини, можна спробувати такі хитрощі.

Пропонуйте різноманітну їжу

Шпинат та гарбуз дуже поживні, але вживання одних і тих самих овочів майже щодня змусить вашу дитину відвернутися від їжі. Забезпечте різноманітний асортимент поживних продуктів, щоб зробити їжу більш привабливою, зазначає експерт.

Дотримуйтесь режиму прийому їжі

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У вас має бути чіткий часовий графік, тому що постійний час прийому їжі та перекусів може допомогти регулювати апетит.

Заохочуйте сімейні обіди

Якщо ви ввечері повертаєтеся з офісу, постарайтеся хоча б повечеряти всією сім'єю. Спільне прийняття їжі сприяє створенню позитивної атмосфери навколо їжі.

Створіть приємну атмосферу для прийому їжі

Іноді час прийому їжі може викликати стрес, особливо якщо ви обираєте цей момент, щоб обговорити погану успішність у школі. Зробіть час прийому їжі приємним і вільним від стресу, щоб ваша дитина не відмовлялася від їжі.

Будьте прикладом

За словами доктора Сінгха, діти часто копіюють харчові звички своїх батьків. Тому переконайтеся, що ви не пропускаєте прийоми їжі та не їсте лише нездорову їжу.

Обмежте відволікаючі фактори

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Дитина дивиться мультики під час їжі? Настав час відмовитися від цієї звички, оскільки скорочення часу перед екраном та інших відволікаючих чинників під час їжі може змусити вашу дитину зосередитися виключно на їжі.

Уникайте перекусів

Перекушувати між обідом і вечерею — це нормально, але занадто багато перекусів можуть зіпсувати апетит дитини.

Готуйте разом

Вам не обов'язково робити все самостійно. Залучення дітей до приготування їжі може підвищити їхній інтерес до їжі та зробити більш самостійними.

Поважайте вподобання дитини

Ви можете хотіти, щоб ваша дитина їла поживну та корисну їжу, але не змушуйте її їсти все підряд. Ви маєте поважати симпатії й антипатії дитини, коли справа стосується їжі.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.