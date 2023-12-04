Флоренс П'ю вдарили по обличчю на публічному заході

Флоренс П'ю була на заході Comic-Con у Сан-Паулу, Бразилія, коли в неї кинули предметом із залу.

Актриса Флоренс П'ю та інші зірки "Дюна: Частина друга" з'явилися на панелі на заході Comic-Con у бразильському Сан-Паулу. Коли актриса була на сцені, їй несподівано прилетів в обличчя предмет із залу. Про це пише Daily Mail.

Інцидент стався через кілька місяців після того, як Бебе Рексе знадобилися накладення швів після того, як її вдарив телефоном, яким у неї кинув відвідувач концерту.

Серед інших артистів, які зазнали нападів на сцені, — Арі Леннокс, Тейлор Свіфт, Гаррі Стайлс, Карді Бі та Пінк.

Флоренс П'ю була приголомшена після того, як її вдарив по обличчю предмет, кинутий із залу під час виступу в Бразилії.

Флоренс П'ю вдарив по обличчю предмет, який кинули із залу

Номінована на "Оскар" 27-річна зірка "Маленьких жінок" на мить була шокована, коли на заході їй в обличчя вдарив якийсь предмет, коли актори та режисер Дені Вільньов позували для фотографій, перш ніж піти зі сцени.

Колеги П'ю перевірили, чи все гаразд з нею після страшного інциденту.

Цей інцидент став останнім у тривожній тенденції, коли знаменитостей закидали речами з натовпу.

У соціальних мережах низка шанувальників зірки "Чорної вдови" засудили небезпечну тенденцію.

"Огидно. Дійде до того, що люди не захочуть проводити живі виступи або концерти... якщо їм доведеться турбуватися про те, що люди кидатимуть у них речі й завдаватимуть їм травм", — повідомив один із фанатів.

Раніше цього місяця Тейлор Свіфт на своєму шоу на стадіоні "Рівер Плейт" у Буенос-Айресі порадила фанатам не кидати подарунки на сцену, пославшись на міркування безпеки.

"Мене справді лякає, коли щось кидають на сцену. Тому що, якщо цей предмет знаходиться на сцені, танцюрист може об нього спіткнутися. Мені подобається, що ви принесли подарунки, і це так приємно, але будь ласка, не кидайте їх на сцену", — попросила співачка.

У червні цього року співачка Бебе Рекса отримала травму після того, як у неї кинули телефоном із залу.

Рексі довелося накласти шви після інциденту, під час якого за звинуваченням у нападі було заарештовано чоловіка на ім'я Ніколас Мальванья .

В іншому шокуючому інциденті, який також стався в червні цього року, Пінк виступала в Лондоні в Гайд-парку, коли глядач кинув на сцену мішечок з прахом своєї матері.

"Це твоя мама? Я не знаю, як до цього ставитися", — сказала шокована Пінк.

Нагадаємо, у фільмі "Дюна: Частина друга", Флоренс П'ю зіграла принцесу Ірулан. Зйомки картини закінчилися в грудні 2022 року, її вихід у прокат, запланований спочатку на осінь 2023 року, відбудеться 1 березня 2024 року. У разі комерційного успіху фільму буде знято продовження — "Дюна: Частина третя".