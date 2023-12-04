Телеведуча ТСН Наталія Островська розповіла, яке рідкісне ім'я обрала для новнародженої доньки

Телевдуча нещодавно вперше стала мамою

Відома українська телеведуча, яка більш знайома глядачам 1+1 Марафон і ТСН Наталя Островська, яка нещодавно стала мамою розсекретила, яке ім’я дала донечці. Деталі вона розповіла в своєму інстаграмі під першою різдвяною фотосесією дівчинки.

Як з’ясувалося новоспечені батьки Наталія та її чоловік Богдан вирішили назвати свого первістка Агатою.

Ведуча також розповіла, що обираючи ім’я донечці разом з чоловіком заглибилися в його значення. В перекладі з грецького ім’я Агата означає як "хороша" та "добра", уточнила Наталя.

Молода матуся також відзначила, що 11 листопада за православним календарем відзначають день ангела жінки з іменем Агата. Їх донечка народилася 17 листопада. Однак, батьки вирішили, що це ім’я для дівчинки підходить ідеально.

Також Наталія наголосила, що їм з чоловіком дуже подобається як звучить повне ім’я дівчинки — Островська Аґата Богданівна.

Крім того, що Островська розповіла про ім'я дитини так ще й опублікувала першу різдвяні фото дівчинки в святковому образі. На фото зображена Наталія в білому костюмі в той час як у неї на руках лежить донька Агата в червоному костюмі і з віночком на голові. Обличчя дівчинки не відоно. Вочевидь зіркова мама поки не планує показувати свою красуню. На фото також не було і чоловіка телеведучої.

Відзначимо, що телеведуча тривалий час тримала інтригу щодо імені донечки і розповіла підписникам лише те, що починається вона на літеру "А".

Наталія також розповіла підписникам на кого схожа дівчинка. За її словами, донечка копія батька Богдана, з яким вона у стосунках вже близько 10 років.

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