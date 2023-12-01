Зірковий син Ірини Горової та Потапа вперше дав відверте інтерв'ю

Андрій Потапенко не веде соціальні мережі і ніколи не виступає на публіці

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15-річний син репера Потапа та продюсерки Ірини Горової Андрій вперше дав відверте інтерв’ю та розповів більше про своє життя. Поспілкувався Андрій з починаючою журналісткою Христиною, відео дівчина опублікувала в своєму інстаграмі.

Цікаво, що в інтерв’ю підліток згадав про свою зіркову маму, однак жодного слова не сказав про батька Потапа.

"Я син Ірини Горової", — почав свою розмову підліток, однак в цей час дівчина його перебила. Вона попросила розповідати про себе не в контексті зіркових батьків.

Після хлопець розповів, що навчається у 9 класі і живе у Києві. Він професійно займається баскетболом та грає у складі однієї з команд.

Андрій також зізнався, що йому подобається багато видів спорту, особливо він обожнює американський футбол. Оскільки він бував в Америці, то він бачив, що це таке на свої очі. Йому дуже сподобалося в Америці.

Підліток також розповів, що 1,5 роки жив в Будапешті. Судячи з усього Андрій має на увазі виїзд з України на початку повномасштабної війни в Україні.

Андрій Потапенко також відповів, якби йому довелося обирати між тим, де б він хотів жити, то він би однозначно обрав би батьківщину — Україну.

Син Потапа та Ірини Горової також розповів свої життєві плани. Зокрема, Андрій зізнався, що одружитися планує не раніше 23 років, а от про дітей вже можна подумати після 30. Хлопець вважає, що народжувати дітей потрібно будучи у свідомому віці, щоб брати на себе відповідальність за них. Хлопець також зізнався, що нині не має стосунків.

Нагадаємо, Потап учергове нарвався на хейт і показав радісне та щасливе обличчя на палючому сонці в Маямі.