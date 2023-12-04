Скандал із королівськими расистами: Оміду Скобі загрожує судовий позов

Виявилося, що рукопис його книжки з іменами "расистів" потрапив до перекладачів у Нідерландах, хоч він раніше стверджував, що не називав їх.

Омід Скобі після виходу своєї книги "Фінал" опинився в центрі скандалу, коли з'ясувалося, що в Нідерландах вийшла його книжка, де згадуються члени королівської сім'ї, які нібито обговорювали колір шкіри Арчі, первістка принца Гаррі та Меган Маркл. Про це пише Daily Mail.

Книгу зняли з продажу. А сам Омід заявив, що ніколи не надсилав перекладачам текст книжки, за яким можна впізнати вже двох "расистів" із королівської сім'ї.

Тепер стверджується, що британський агент Оміда Скобі надіслав чернетку рукопису "Фіналу" з іменами двох "королівських расистів" для перекладу нідерландською мовою.

Нова книга Оміда Скобі Фото: Instagram Omid Scobie

Джерело повідомило The Times, що United Talent Agency раніше надіслало видавцю Ксандеру Вітгеверсу чорнову версію книжки, в якій були вказані імена.

З'ясувалося, що Букінгемський палац обмірковує, чи варто подавати до суду після того, як короля Чарльза і принцесу Уельську було названо старшими членами королівської сім'ї, які нібито обговорювали колір шкіри Арчі ще до його народження.

Той факт, що ці імена були згадані в книжці, призвів до того, що 5000 примірників книжки Скобі в Нідерландах було вилучено з продажу і перероблено.

42-річний Скобі відмовився вибачатися перед королем Чарльзом і Кейт Міддлтон за цей прикрий інцидент.

Омід Скобі Фото: Instagram Omid Scobie

Автор, який зазнав критики, відмахнувся від критики, заявивши, що імена були "давно відомі", але поклав провину на видавця з Нідерландів, заявивши: "Я ніколи не уявляв книжку, в якій були б ці імена".

Однак нідерландська перекладачка Саскія Петерс наполягає на тому, що в книзі були ці імена.

"Як перекладач, я перекладаю те, що переді мною. Імена членів королівської сім'ї були там чорним по білому. Я їх не додавала. Я просто зробила те, за що мені заплатили, — переклала книгу з англійської на нідерландську", — зазначила Саскія.

Друга перекладачка, Неллі Кеукелаар-ван Рейсбергерн, розповіла The Sun: "Ми професіонали і займаємося цим уже багато років, ми обидва. Це несправедливо".

Голландські перекладачі Саскія Петерс (на фото біля її порога 30 листопада) і Неллі Кекелаар-ван Рейсбергерн, які працювали над скандальною книжкою Оміда Скобі, наполягають, що імена двох членів королівської сім'ї, які опинилися в центрі расистського скандалу, були в рукописі, який їм надіслали.

Подейкують, що король Чарльз III "дуже серйозно" сприйняв фурор з приводу книжки Оміда Скобі "Фінал" після того, як Його Величність і Кейт Міддлтон були названі старшими членами королівської сім'ї, які нібито коментували колір шкіри Арчі ще до його народження.

Повідомляється, що протягом тижня Чарльз обговорюватиме ситуацію зі старшими радниками.

Джерело, близьке до палацу, повідомило Sunday Telegraph: "Дискусії було проведено, і ми продовжимо ці обговорення цього тижня, але не у формі кризових переговорів. Рішення ухвалюватимуть з обережністю".

Нагадаємо, вперше про расистські коментарі принц Гаррі та Меган Маркл згадували у своєму інтерв'ю Опрі Вінфрі.