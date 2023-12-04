Онук Софії Ротару, який незаконно виїхав з України, дав перше публічне інтервʼю

Онук зіркової бабусі зовсім не згадує про свою Батьківщину

29-річний співак Анатолій Євдокименко, більш відомий як онук зіркової бабусі Софії Ротару, вперше після втечі з України дав інтерв’ю.

Нідерландському виданню співак, який виступає під сценічним імʼям SHMN, розповів про свій новий альбом під назвою Amadeus, який він презентував у Європі.

Цікаво, що в інтерв’ю онук зіркової бабусі Ротару розповідає про своє становлення як музиканта, родину музикантів, які вплинули на розвиток карʼєри та його становлення, однак жодного разу не згадав про своє походження і про свою батьківщину — Україну.

Євдокименко розповів про альбом, який він написав протягом останніх дванадцяти місяців. Також він відзначив, що ці пісні про випробування, які довелося йому пройти за останній рік, а також його становлення та переродження як артиста.

Він наголосив, що музика поряд з ним з юнацьких років, тому мистецтво було його способом життя. З дитинства він чув безліч музики, що в юному віці наштовхнули його на поєднання звуків та створення нових мелодій.

Також він наголосив, що коли створювалася його музика, він зрозумів наскільки те, що у нього виходить повʼязане з його життям та негараздам, які у нього виникли.

Варто відзначити, коли почалась повномасштабна війна в Україні онук Софії Ротару незаконно намагався покинути територію України. Тоді молодика затримали ще з декількома іншими чоловіками призовного віку на кордоні з Молдовою.

Чоловіки були на човні і заплатити громадянину Молдови по 2 тисячі доларів, щоб він переправив їх на інший бік. Однак втеча не вдалася їх затримали прикордонники. Однак вже у липні Євдокименко опинився в Парижі. Як він покинув Україну досі не відомо. Однак ходять чутки, що зіркова бабуся віддала чималеньку суму за те, що її онука випустили за кордон.

Нагадаємо, Софія Ротару показала архівний знімок зі свого весілля.