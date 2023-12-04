Розкішну сукню Елізабет Тейлор із церемонії "Оскар" знайшли у валізі

Протягом десятиліть бренд Dior наполягав на тому, що культова сукня Ліз Тейлор перебувала в їхніх паризьких сховищах, насправді ж вона зберігалася в пластиковій валізі в будинку доньки мийника вікон у Твікенхемі.

Будучи номінованою на премію "Оскар" за найкращу жіночу роль 1961 року, Елізабет Тейлор, не гаючи часу, прилетіла до Парижа, щоб замовити сукню від Крістіана Діора для церемонії. Довгі це розкішне вбрання з пишною спідницею зберігалося в простій пластиковій валізі, тоді як дім моди Dior запевняв, що воно знаходиться в їхньому сховищі в Парижі. Про це пише Daily Mail.

Свій перший "Оскар" Елізабет Тейлор отримала за роль у фільмі "Баттерфілд, 8". Їй було потрібне гідне вбрання, і вона замовила його в будинку моди Dior. Актриса вважала, що сукня стала її щасливим талісманом.

Елізабет Тейлор та Едді Фішер Фото: Getty Images

Вона роками возила його по всьому світу у своєму величезному багажі з 40 валіз.

Але на початку 1970-х років, після того як вона вирішила розібрати гардероб у номері на даху, який вона та її п'ятий чоловік Річард Бертон роками тримали в лондонському готелі "Дорчестер", Тейлор подарувала це вбрання своїй особистій помічниці Енн Санс.

Сукня Елізабет Тейлор Фото: Kerry Taylor Auctions

Анні, яка була одружена з французьким шофером Тейлор і Бертона, Гастоном Сансом, дозволили заповнити дві великі валізи різноманітними сукнями від Діора і Карла Лагерфельда.

Протягом наступних півстоліття предмети дбайливо зберігалися у великій пластиковій валізі у квартирі пари в Гаммерсміті, Західний Лондон. Хоча Гастон, який був на 18 років старший за свою дружину, помер 2003 року, Енн, яка все ще жива, ніколи публічно не говорила про свою дружбу з Тейлор.

А ось донька пари, яку назвали Елізабет на честь голлівудської зірки, цього тижня поділилася спогадами з журналістами.

"Сукні були частиною мого дитинства. Я просто завжди знала, що вони там", — каже вона.

Маленька Елізабет на руках своєї матері та Елізабет Тейлор Фото: Kerry Taylor Auctions

Її мати і батько були настільки близькі з Тейлор і Бертоном, що, коли вона народилася 1970 року, зірки стали її хрещеними батьками.

"Вона була найчарівнішою і найлюблячішою хрещеною матір'ю. І це тривало навіть після того, як мій батько перестав у них працювати. Аж до своєї смерті вона надсилала мені записочки і подарунки. У мене про неї залишилися дуже приємні спогади", — згадує Елізабет, яка в юності подорожувала світом зі своїми батьками та їхніми знаменитими роботодавцями.

У дитинстві мати навіть іноді дозволяла Елізабет приміряти знамениту оскарівську сукню, але тільки за умови, що вона обіцяла стояти абсолютно нерухомо.

"Раніше я думала про цю сукню, як про вбрання принцеси. Воно дуже витончене і видає чудовий шерех під час руху. Але вона дуже маленького розміру і зараз я її не зможу носити", — зізналася жінка.

Побоюючись, що стан одягу може погіршитися, якщо вони продовжуватимуть зберігати його вдома, сім'я звернулася за порадою до експерта і була здивована, дізнавшись його цінність.

"Він заслуговує на те, щоб його побачили й оцінили люди, які цінують майстерність створення одягу від кутюр. Сукня — частина історії моди", — додає Елізабет.

Тісні стосунки сім'ї Санс з Елізабет Тейлор і Річардом Бертоном сягають корінням Парижа 1950-х років, де Гастон, відзначений нагородами герой Другої світової війни, який воював під командуванням Шарля де Голля, працював охоронцем у казково багатої сім'ї Ротшильдів.

Він був членом екіпажу легендарного французького підводного човна "Рубі", який після того, як Франція впала перед нацистською Німеччиною, діяв у Данді в Шотландії, встановлюючи міни в норвезьких фіордах.

Після війни він займався бойовими мистецтвами і став чемпіоном Франції з карате. Тейлор, яка зустріла його в будинку Ротшильдів, швидко переманила його працювати на неї, що він і робив протягом наступних двох з половиною десятиліть.

Хоча вона стала однією з найвідоміших жінок на планеті, Гастон був одним з її найближчих співробітників, які користуються найбільшою довірою, що стало очевидним, коли 1965 року сталася трагедія в родині Гастона.

Його син від першої дружини-француженки помер від вогнепального поранення, завданого самому собі, Тейлор зафрахтувала приватний літак із Дубліна, де Бертон знімав фільм "Шпигун, що прийшов із холоду".

Згідно з листами, виявленими торік біографом Кейт Андерсен Брауер для її книжки "Елізабет Тейлор: завзятість і гламур ікони", акторка прилетіла до Франції й організувала похорон. Вона також була присутня на слідстві і відвідала сім'ю Санса в їхній муніципальній квартирі в Парижі.

Листи були написані Роком Бріннером, сином актора Юла Бріннера, який на той час жив із Тейлор і Бертоном у Дубліні.

"Сам Гастон був на межі самогубства, і Елізабет зосередила всю свою турботу на ньому. Вона наповнила свій гаманець французькими франками, готова в разі потреби дати хабар кожному чиновникові, щоб уникнути вироку про самогубство, який унеможливлював би похорон за католицькою церемонією", — ідеться в листі.

Лише через кілька років Гастон зустрів свою другу дружину Енн на вечірці після зйомок фільму 1968 року "Де сміють орли", який Бертон знімав з Клінтом Іствудом.

Елізабет Тейлор і Енн Фото: Kerry Taylor Auctions

Тейлор навіть подарувала Енн білу коктейльну сукню і болеро на весілля з Гастоном.

Пара одружилася в Парижі 1968 року і відтоді подорожувала світом із Тейлор і Бертоном.

"Куди б Елізабет і Річард не їхали, їх завжди супроводжувала величезна свита, що переміщалася зі знімального майданчика на знімальний майданчик і з міста в місто. І куди б не пішов мій батько, ми з мамою слідували за ним", — згадує Елізабет.

Тепер сукню Елізабет Тейлор продадуть на аукціоні Kerry Taylor Auctions у Лондоні 12 грудня. Її оцінюють у 100 тисяч фунтів стерлінгів. Також буде продано й інше вбрання, яке зберігалося в родині охоронця кінозірки.

Нагадаємо, раніше на аукціон виставляли рідкісні сукні принцеси Діани.