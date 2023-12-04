У новому фільмі "Вонка" всі солодощі зробили їстівними

У класичному фільмі 1971 року акторам пропонували "огидний" підроблений шоколад.

У бесіді з Radio Times британський режисер Пол Кінг розкрив деякі секрети про новий фільм "Вонка" з Тімоті Шаламе в головній ролі. Так, Кінг зазначив, що всі чудові солодощі, які з'являються у фільмі, були справжніми. Про це пише Daily Mail.

Кожна цукерка і шоколадка, яка з'являється в останньому фільмі про Віллі Вонка, насправді була їстівною. Про це розповів Пол Кінг, зазначивши, що на знімальному майданчику навіть був штатний шоколатьє.

Фільм "Вонка", прем'єра якого відбудеться 8 грудня, розповість історію походження улюбленого й ексцентричного головного героя Роальда Даля.

І Кінг сказав, що поруч був експерт, щоб переконатися, що, на відміну від попередніх адаптацій, у яких актори пізніше розповідали, що працювали з фальшивою "смердючою" та "огидною" шоколадною рікою, солодощі в новому фільмі такі самі гарні на смак, як і на вигляд.

Трейлер фільму "Вонка"

Габріелла Куньо, висококласний кондитер і шоколатьє, застосувала свій талант, щоб втілити в життя фантастичні творіння з фільму.

Режисер розповів про один момент, коли його надихнув фільм 1971 року "Віллі Вонка і шоколадна фабрика".

"Одного разу на знімальному майданчику сталася дивовижна річ. Я згадав момент, де Джин Вайлдер відкушує від чашки, з якої він пив чай. І я подумав: "О, якби я тільки подумав про це, у нас була б шоколадна чашка, яку міг би зробити Віллі". До початку зйомок залишалася лише година, і незворушна Габріелла дістала "півдюжини ідеальних маленьких чашок і блюдець, зроблених із чогось, схожого на різне синє листя", — розповів режисер.

Він також зазначив, що шоколатьє приготувала для фільму від 700 до 900 цукерок.

Він сказав, що в класичному фільмі "Віллі Вонка і шоколадна фабрика" 1971 року шоколадна річка, за словами акторів, була "смердючою і огидною".

Майкл Боллнер, який зіграв Огастуса Глупа, розповідав 2021 року: "Насправді це був не шоколад. Це була смердюча вода! І ми цілий день стрибали в неї, а потім тремтіли в мокрому одязі".

Джулі Доун Коул (Верука Солт) назвала шоколадну річку "огидною штукою, яка простояла там три тижні. Люди виливали в неї залишки кави з чашок".

Сам Джин Вайлдер говорив, що тільки "близько третини" солодощів, споживаних на знімальному майданчику, насправді були їстівні.

Джин Вайлдер у фільмі 1971 року Фото: Warner Bros. Pictures

А та сама їстівна чашка була зроблена з воску, який акторові довелося жувати, поки дубль не відзняли.

Мармеладні ведмедики у фільмі 1971 року були пластиковими, але їхні вуха їстівні, розповів актор. Також деякі ласощі були зроблені з ірисок. Але їх було мало і їх видавали за рахунком.

Тим часом, за даними Metaflix, у фільмі Тіма Бертона 2005 року "Чарлі і шоколадна фабрика" компанія Nestle надала 1850 справжніх плиток шоколаду, таких як та, в якій діти знаходять свої золоті квитки.

Нагадаємо, у новому фільмі про Віллі Вонку, окрім Тімоті Шалама, грають Г'ю Ґрант і Роуен Аткінсон. Містер Бін навіть з'явився на прем'єрі нового фільму "Вонка" в Королівському фестивальному залі в Лондоні.