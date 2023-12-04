Нікола Пельтц і Бруклін Бекхем відвідали гала-вечір (фото)

Зіркове подружжя стало гостями популярної серед зірок події.

24-річний Бруклін Бекхем і його дружина Нікола Пельц, 28, відвідали у Лос-Анджелесі щорічний гала-концерт Академії. Про це пише Daily Mail.

Акторка та донька американського мільярдера Нельсона Пельтца обрала для заходу елегантну вечірню сукню ніжно-рожевого відтінку із затягнутою талією та відкритими плечима, позуючи для фотографій разом зі своїм чоловіком.

Зірка екрану доповнила образ шифоновим шарфом у тон, сережками та зібрала волосся в елегантну зачіску.

Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц Фото: Getty Images

Приєднавшись до своєї дружини, 24-річний Бруклін був у чорному костюмі-смокінгу та білій сорочці, демонструючи татуювання на шиї під розстібнутим коміром.

У 2021 році було започатковано щорічну гала-конференцію Academy Museum Gala, яка має на меті зібрати кошти на виставки музею та публічні програми.

Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц Фото: Getty Images

Ця подія завжди приваблює низку зірок. Цього року на заході зʼявилися Леонардо Ді Капріо, Сальма Хаєк з Джаредом Лето, Єва Лонгорія, Демі Мур, Гейлі Бібер, Кендалл Дженнер, Меріл Стріп та інші знаменитості А-списку.

Селена Гомес, Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц

Нагадаємо, Бруклін Бекхем привітав Ніколу Пельтц з річницею стосунків.

Також Фокус писав про інших зіркових гостей гала-вечора у Лос-Анджелесі.