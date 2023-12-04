Акторка фільму "Дюна" травмувал око на пресконференції присвяченій фільму

З залу, де були шанувальники прилетів невідомий предмет

27-річна британська акторка Флоренс П'ю, яка відома роллю у науково-фантастичному фільму "Дюна" друга частина, отримала під глаз від незнайомки на презентації стрічки. Відео опублікували на каналі Australian Community Media.

Неприємна ситуація виникла під час пресконференції в Сан-Паулу, Бразилія на яку з’явилися актори другої частини фільму Дюна. Серед них і 27-річний Тімоті Шаламе, 32-річний Остін Батлер та 27-річна Зендея.

Коли актори вийшли до шанувальників, які зібралися побачити своїх улюблених героїв і позували перед камерами, хтось із присутніх в залі кинув невідому річ, яка попала прямо в око 27-річній Флоренс. Удар був сильним, оскільки акторка одразу схопилася за око, яке вочевидь травмувалося.

Її колеги-актори одразу ж почали допомагати Флоренс та перевірили чи все з нею добре.

Варто відзначити, що друга частна фільму "Дюна" повинна з'явитися у прокаті в березні 2024 року. Якщо друга частина фільму матиме такий же успіх як і перша, то режисери вже мають ідеї щодо зйомок третьої частини фільму.

Нагадаємо, більше екшену, більше драми: вийшов другий трейлер фільму "Дюна: частина друга".