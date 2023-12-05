Пийте перед сном. Топ 4 жироспалювальні напої, які допоможуть схуднути до Нового року

Забудьте про суворі дієти та виснажливі тренування. Ці 4 напої обіцяють ефект плоского живота без будь-яких жертв і працюють вони, коли ви спите.

Чи можете ви уявити собі що-небудь більш бажане, ніж можливість створювати фігуру мрії, насолоджуючись нічним відпочинком? Це можливо. Ні, мова не йде про те, що потрібно тренуватися вночі, вся справа в чотирьох корисних, смачних і дуже простих у приготуванні напоях, які допоможуть вам позбутися жиру на животі, поки ви в цілковитому блаженстві знаходитесь в обіймах Морфея. Про це пише Vogue Italia.

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Тож, якщо хочете зустрічати Новий рік із плоским животом, скористайтеся цими простими рецептами.

Лимонно-імбирний чай

Фото: Freepik

Ця потужна комбінація продуктів допоможе прискорити ваш метаболізм під час сну. Імбир, відомий своїми жироспалювальними властивостями, поєднується з лимоном, який не тільки додає освіжаючих ноток, а й виводить токсини з організму. Заваріть чашку цього чаю перед сном і дозвольте йому творити чудеса, поки ви відпочиваєте.

Інгредієнти:

50 г свіжого імбиру;

600 мл води;

цедра 1 лимона;

1 паличка кориці

Як приготувати?

Лимон добре вимийте та зніміть цедру картоплечисткою, намагаючись не зачепити білу частину. Очистіть корінь імбиру і наріжте м'якоть невеликими брусочками. Налийте воду в каструлю, додайте цедру лимона, імбир і паличку кориці, потім кип'ятіть 10-15 хвилин. Процідіть напій і пийте гарячим.

Вода з огірком, лимоном, імбиром і м'ятою

Фото: Freepik

Завдяки своїй низькій калорійності (він на 95% складається з води і містить лише 12 ккал на 100 грамів) огірок є одним із найбільш шанованих дієтичних продуктів. Серед найцікавіших корисних властивостей огірка — високий вміст винної кислоти — органічної кислоти, яка впливає на споживані вуглеводи, не даючи частині з них перетворитися на ліпіди. Тому огірок ідеально підходить для приготування жироспалювального напою. Змішайте його з лимоном та імбиром і приправте все кількома листочками м'яти — рослини, яка стимулює роботу кишечника. Цей освіжаючий напій збереже водний баланс, допоможе впоратися зі здуттям живота і поліпшити травлення, а також надасть тонізуючу дію на організм.

Інгредієнти:

1 літр води;

1 огірок;

1 лимон;

40 г свіжого імбиру;

невеликий пучок м'яти.

Як приготувати?

Ретельно промийте всі інгредієнти. Наріжте огірок, очищений імбир та лимон. Потріть листя м'яти пальцями, щоб полегшити витяг ефірних олій, і змішайте його з іншими інгредієнтами в глечику. Залийте водою, накрийте посудину кришкою і поставте в холодильник щонайменше на три години. Перш ніж пити ароматизовану воду, процідіть її.

Золоте молоко

Фото: Freepik

Цілком імовірно, що ви вже чули про напій, до складу якого входить куркума — спеція, прославлена своїми лікувальними властивостями. Це ідеальна спеція для схуднення, оскільки вона не тільки сприяє травленню, а й допомагає контролювати рівень цукру в крові та поліпшити ліпідний обмін. З'єднайте його з рослинним молоком, підсолодіть невеликою кількістю меду і ви отримаєте смачний напій, який не лише допоможе вам зберегти фігуру, а й поліпшить сон.

Інгредієнти:

150 г рослинного молока;

1 чайна ложка порошку куркуми;

1 паличка кориці;

мед за смаком.

Як приготувати?

Доведіть рослинне молоко з паличкою кориці до кипіння, а потім перелийте його в банку. Додайте чайну ложку куркуми і підсолодіть за смаком медом. Закрийте банку кришкою і енергійно струшуйте протягом кількох секунд.

Гібіскус із корицею

Фото: Freepik

Квіти гібіскуса багаті антиоксидантами, а кориця відома своєю здатністю стабілізувати рівень цукру в крові. Додайте гарячу воду і ви отримаєте напій з пікантним смаком, який допоможе вам скинути зайві кілограми.

Інгредієнти:

250 мл води;

6 г сушених квіток гібіскуса;

1 паличка кориці;

мед за смаком.

Як приготувати?

Закип'ятіть воду, потім додайте квітки гібіскуса і корицю. Накрийте кришкою і залиште настоюватися на 5-10 хвилин. Вилийте настій, процідивши його через сито, потім підсолодіть за смаком медом або коричневим цукром.

Нагадаємо, якщо у вас млявий обмін речовин, дієтологи рекомендують вживати напої, які прискорять метаболізм.

Раніше Фокус писав про те, що існують напої, які можуть стати цінним доповненням до вашої турботи про здоров'я серця.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.