Кронпринцеса Швеції розповіла, які насправді Кейт Міддлтон та принц Вільям

Напередодні Вікторія з чоловіком відвідала Великобританію з офіційним візитом.

Донька шведського короля Карла XVI Густава, кронпринцеса Вікторія, розповіла про зустріч з Кейт Міддлтон та принцом Вільямом. Про це пише Aftonbladet.

За словами монаршої персони, "завжди весело" бачити принца та принцесу Уельських. Минулого тижня кронпринцеса Вікторія та її чоловік принц Даніель відвідали Великобританію з офіційним візитом, під час якого вони зустрілися з британською королівською родиною, а саме Кейт Міддлтон та принцом Вільямом.

Наступна королева Швеції напередодні розповіла про Уельських, назвавши їх "дуже хорошими людьми".

"Вони дуже хороші люди, які роблять багато для своєї країни. Ми обмінюємося думками та ідеями та маємо багато спільних інтересів", — зазначила представниця шведської королівської родини.

Кейт Міддлтон та принц Вільям вітали шведську королівську родину у Великобританії

Наприкінці листопада 2023 у Віндзорському замку принц і принцеса Уельські вітали кронпринцесу Вікторію та принца Даніеля. Згодом дві пари влаштували подвійне побачення в Лондоні. Члени шведської королівської сім’ї супроводжували Вільяма та Кетрін на виставі Royal Variety Performance у Royal Albert Hall, де вони спостерігали за виступом Шер, Ганни Веддінгем та інших.

Кейт Міддлтон та принц Вільям вітали шведську королівську родину у Великобританії

Візит Вікторії та Даніеля до Сполученого Королівства мав на меті зміцнити та популяризувати відносини між Швецією та Великою Британією, а також підкреслити поглиблену співпрацю у сферах безпеки та оборони, інновацій та досліджень, а також розширення обміну всередині бізнес-сектору.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон вітала наступну королеву Швеції у смарагдовій сукні міді.

Також Фокус писав про оригінальне вбрання кронпринцеси Вікторії під час публічної появи в Лондоні.