Кейт Міддлтон зустрілася з кронпринцесою Швеції Вікторією (фото)

Донька шведського короля з чоловіком Даніелем перебуває з візитом у Великобританії.

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Кейт Міддлтон та принц Вільям зустрілися з кронпринцесою Швеції Вікторією та її чоловіком, принцом Даніелем, у Віндзорському замку. Про це майбутній король Великобританії з дружиною повідомили у своєму Instagram.

"Приємно вітати кронпринцесу Швеції та принца Даніеля у Віндзорі сьогодні вранці", — зазначили Уельські.

Міддлтон зʼявилася в смарагдовій сукні міді з довгими рукавами від Emilia Wickstead. Ціна вбрання становить 1350 фунтів стерлінгів (понад 60 тисяч грн). До нього принцеса додала замшеві туфлі-човники в тон від Emmy London за 425 фунтів стерлінгів (майже 20 тисяч грн).

Традиційно дружина принца Вільяма одягла аксесуар, який раніше належав його покійній матері, принцесі Діані. Цього разу вибір Кейт Міддлтон впав на сережки з діамантами та сапфірами.

Принц Вільям тим часом був у класичному діловому костюмі з білою сорочкою та яскравою краваткою.

Кейт Міддлтон та принц Вільям приймають у Віндзорі представників шведської королівської родини

Наступна королева Швеції для візиту у Віндзорський замок обрала яскравий червоний жакет, білу шовкову блузку та чорні штани. До образу донька короля Швеції Карла XVI Густава додала чорні штани та туфлі-човники в тон. Її чоловік Даніель був у діловому костюмі з краваткою.

Повідомлялося, що королівські пари разом відвідають концерт Шер та шведської співачки Зари Ларссон.

Нагадаємо, кронпринцеса Вікторія під час візиту до Великобританії навідалася в табір, де проходять навчання українські військові.

Також Фокус писав про історію тіари Кейт Міддлтон, яка колись належала королеві-матері.