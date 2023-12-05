Втомилися очі? 6 швидких і простих вправ, які знімуть навантаження та поліпшать зір

Час, проведений за екранами телефонів і комп'ютерів, негативно позначається на здоров'ї очей. Якщо ви відчуваєте, що ваші очі сильно втомлюються, скористайтеся спеціальними вправами, які допоможуть знизити навантаження.

У сьогоднішню цифрову епоху більшість з нас постійно прикуті до екранів протягом тривалого часу, що не може не позначитися на здоров'ї очей. Щодня виконуйте ці прості, але ефективні вправи для очей, щоб розслабити і поліпшити здоров'я зорової системи. Для виконання вправ не знадобиться жодне додаткове обладнання, ви можете виконувати їх прямо за столом. Про це пише OnlyMyHealth.

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Правило 20-20-20

Фото: Freepik

Кожні 20 хвилин робіть 20-секундну перерву, зосередившись на чомусь на відстані 6 метрів. Ця вправа допомагає знизити навантаження на очі, спричинене тривалим перебуванням перед екраном, дозволяючи очам регулярно перефокусовуватися.

Перерва на моргання

Тривале перебування перед екраном може призвести до зменшення моргання, спричиняючи сухість очей. Робіть короткі перерви, в які намагайтеся свідомо швидко моргати протягом приблизно 30 секунд. Це допомагає зволожити очі та запобігти дискомфорту, пов'язаному із сухістю.

Закочування очей

Акуратно обертайте очима за годинниковою стрілкою протягом 10 секунд, а потім проти годинникової стрілки ще 10 секунд. Ця вправа сприяє розвитку гнучкості та зміцненню очних м'язів, знижуючи ризик стомлення.

Техніка Пальмінга

Фото: Freepik

Потріть долоні одна об одну, щоб створити тепло, і притисніть їх до закритих очей, не чинячи тиску. Насолоджуйтеся темрявою протягом 20-30 секунд, дозволяючи очам розслабитися. Ця техніка допомагає зняти напругу і дає вашим очам невеликий перепочинок.

Зміщення фокусу

Тримайте ручку або будь-який невеликий предмет на відстані витягнутої руки і зосередьтеся на ньому. Повільно піднесіть його ближче до носа, зберігаючи фокус, а потім поверніть на відстань витягнутої руки. Повторіть цей процес кілька разів, щоб поліпшити здатність ваших очей ефективно перемикати фокус.

Масаж

Акуратно кінчиками пальців круговими рухами помасажуйте скроні. Це допоможе збільшити приплив крові до області очей та знизити навантаження, сприяючи розслабленню.

Пам'ятайте, що ці вправи настільки прості, що їх можна легко інтегрувати у вашу роботу. Приділення пріоритетної уваги здоров'ю очей — це невеличка інвестиція, яка принесе значну користь з погляду комфорту та продуктивності. Отже, знайдіть час для турботи про свої очі, вони на неї заслуговують, особливо у розпал напруженого робочого дня.

Нагадаємо, потрібно регулярно вживати продукти, які сприяють поліпшенню зору та профілактиці очних хвороб.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.