Джулія Робертс уперше висловилася про смерть Меттью Перрі

Наприкінці 90-х знаменитості певний час зустрічалися.

56-річна американська акторка Джулія Робертс уперше висловилася після несподіваної смерті свого колишнього хлопця Меттью Перрі. Про це пише ЕТ.

"Раптова смерть будь-кого в такому молодому віці розбиває серце", — сказала володарка "Оскара", яка зустрічалася з покійним актором з 1995 по 1996.

"Я думаю, що, знаєте, це просто допомагає всім нам просто цінувати те, що ми маємо, і продовжувати розвиватися якомога краще", — додала зірка екрану.

Меттью Перрі був знайдений мертвим у своєму будинку в Лос-Анджелесі 28 жовтня 2023 внаслідок утоплення у віці 54 років.

Джулія Робертс та Меттью Перрі Фото: Getty Images

Актор уперше зустрів Робертс, коли їй запропонували роль в епізоді популярного ситкому після Суперкубка. У той час вона погодилася зробити це, лише якщо зможе стати частиною сюжетної лінії Меттью Перрі.

Про свій короткий роман із зіркою "Красуні" Перрі написав у мемуарах 2022 року "Друзі, коханці та велика жахлива річ".

Джулія Робертс у фільмі "Красуня" Фото: Скриншот

Спочатку він надіслав Джулії багато троянд. Проте акторка тоді відповіла, що хоче чогось іншого, крім квітів. Після близько двох років стосунків Перрі сам вирішив закінчити цей роман.

Нагадаємо, Дженніфер Еністон прокоментувала смерть Меттью Перрі.

Також Фокус писав про те, чому Меттью Перрі кинув Джулію Робертс у 1996 році.