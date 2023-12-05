62-річний ресторатор Савелій Лібкін розлучається зі своєю 30-річною дружиною

Ресторатор заявив, що подружжя розійшлося мирно

Через три роки шлюбу 62-річний одеський ресторатор Савелій Лібкін повідомив про розлучення з молодшою за себе на 32 роки дружиною Мариною Маричевою. Новину про розлучення ресторатор озвучив у себе в інстаграмі.

Лібкін назвав розлучення змінами в житі. Відзначив, що проживши три роки в шлюбі, вони разом з Мариною прийняли рішення розлучитися.

Лібкін відзначив, що це було їх спільне рішення.

Ресторатор також наголосив, що немає ніяких інтригуючих чи скандальних причин — вони нічого поганого не зробили один одному. Навпаки, вони стали один одному друзями та підтримкою, пройшли разом складні періоди життя. Попри розлучення, вони продовжують поважати один одного.

Однак їх шлях розділився на два різні боки

"Так буває. Ми продовжимо ці шляхи, продовжимо сильно любити друзів, Україну й всіх вас. Ми впевнені, що ви поважаєте наше приватне життя й з повагою до нас обох приймете це наше рішення", — додав ресторатор.

Варто відзначити, що Савелій та Марина офіційно зареєстрували відносини у квітні 2021 року. Тоді ресторатору було 59 років, а його обраниці 27.

Про його тепер уже колишню дружину Марину Марічеву відомо, що вона є продюсеркою проєкту Made in Ukraine. Вона родом із Києва. У рік, коли познайомилася зі своїм чоловіком, переїхала жити до Одеси. Має журналістську освіту. У своєму доробку має власну книгу, яку опублікувала у 2019 році про подорожі та красиві місця України.

Нагадаємо, Софі Тернер і Джо Джонас розлучаються після 4 років шлюбу.