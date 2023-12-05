Зірка фільму "Довбуш" накинувся на батьків дітей, які говорять російською

Актор не приховує неприязнь до цих батьків

38-річний актор з Івано-Франківська Олексій Гнатовський, відомий роллю в історичному фільмі "Довбуш" розкритикував батьків, які досі не вчать своїх дітей говорити державною мовою. В інтерв'ю Студентському телебаченню Прикарпатського національного університету імені Стефаника актор наголосив, що його дуже бісять батьки дітей, які досі говорять російською.

За його словами, звісно у тому, що дитина не знає державної мови проблема виключно батьків, які не вчать її говорити українською.

Актор вважає, що питання мови, це показник національної свідомості, і коли маленька дитина вдома чує російську мову, то зрозуміло в неї не виникає занепокоєння чи питань, адже так говорять її батьки.

Гнатовський переконаний, що батьки змушені доносити до дитини, що вона живе в Україні і її державна мова українська.

Батьки повинні пересилити себе і почати спілкування в побуті державною мовою, адже це їх обовʼязок перед підростаючим поколінням, яке вони виховують.

"Мене курвить, коли маленькі діти у нас в країні говорять російською мовою. І це не дітей провина, це провина батьків", — зазначив Гнатовський.

Актор переконаний, що російськомовні сімʼї лише шукають відмазки, чому вони досі спілкуються російською мовою, адже ніхто не хоче виходити з зони комфорту.

Олексій вважає, що краще говорити поганою українською, але демонструвати свою позицію, ніж продовжувати говорити російською. Він також вважає усіх тих осіб, які зараз переходять на українську мову, героями, адже людина не соромиться змінюватися і показувати свої національні настрої.

Актор також розповів, що часто чує різні відмовки щодо вивчення мови, але він вважає їх безглуздими. Адже рано чи пізно доведеться зробити цей крок.

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