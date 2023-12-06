"Розлучення — це маленька смерть": Анна Трінчер про психолога, сексуальність і плани на майбутнє

Українська співачка порадила жінкам не бути ідеальними та розповіла, коли відкривається справжня жіночність.

Українська співачка, інфлюенсерка та акторка Ганна Трінчер нещодавно оголосила про новий виток у творчості, який збігся зі змінами в особистому житті артистки. Що надихає Анну, як вона проживає труднощі, і про що говорять її нові пісні — у новому інтерв'ю Фокусу.

Аня Трінчер

Що зараз тебе надихає? У чому ти шукаєш силу для творчості та розвитку?

У новий період життя і змін я знаходжу натхнення всюди: йога, медитації, близькі люди. Також зараз мене надихають сильні жінки, дівчата, а останнім часом — і сама себе надихаю. Як би це не звучало, але я знайшла натхнення всередині себе. Звідси йде хвиля моєї нової творчості — все всередині мене.

Внутрішня сила і бажання розвиватися відкривають мене іншу, і приємно, що це помічають люди. Також мене надихає пізнання себе і внутрішнього "я", адже завдяки роботі над собою, опрацюванню переживань і тригерів із психологом я дізнаюся, що десь робила те, чого не бажала, і це допомагає мені дізнатися, чого насправді я хочу, якою себе бачу через рік. Також люблю насолоджуватися моментом, навіть якщо о 6 ранку я дуже хочу спати.

Аня Трінчер

Дай топ-3 поради для людей, які переживають складні часи

Порада перша, яку я всім даю останнім часом, — усім психолога в дім. Повірте, іноді ви не настільки сильні, як думаєте. Щоб пережити складний період, тим більше, якщо не хочете ділитися переживаннями з близькими, психолог вам точно допоможе. Другий — знайдіть собі заняття, хобі або роботу, які будуть вам цікаві, і ви будете не тільки розвиватися, а й насолоджуватися процесом. Третій — любіть жити, яким би не був ваш день, подякуйте за нього.

Які події у твоєму житті спонукали тебе до внутрішніх змін?

Їх сталося не так багато, але, по-перше, я відчула, що перестала отримувати задоволення від усього, з'явилися апатія і страх зробити щось не те, нашкодити собі. Це все призвело до змін, як, власне, і робота з психологом. А по-друге, розлучення — це маленька смерть, після якої починається нове життя, і обов'язково приходять зміни.

Кому ти присвятиш свою нову роботу "Колоски", яку вже активно показуєш у соціальних мережах і що хочеш донести до слухачів?

"Колоски" — це про ту саму значущість слів "неідеальна я". Багато дівчат сумніваються в собі, і багато хто сумнівається в силі дівчат, але, проживши незрозумілості в житті, жінка відкриває справжню привабливу жіночність. Я готова кричати кожній дівчині, жінці, що неідеальність — це тільки думки у вашій голові. А після складних моментів завжди буде тільки успіх, і він ніколи не стане програшним, якщо ви любите себе і дбаєте про себе.

Чи завжди відкритість жінки — це сексуальність і чи завжди сексуальність — це невихованість?

Ні, відкритість жінки не пов'язана із сексуальністю, і сексуальність не обов'язково свідчить про вихованість або навпаки. Відкритість може проявлятися в різних аспектах особистості і може бути пов'язана з вираженням емоцій, відкриттям нового досвіду, чесністю у спілкуванні тощо. Сексуальність, своєю чергою, є природною частиною людини і може проявлятися в різні способи.

Раніше Фокус писав про розлучення Анни Трінчер і Олександра Волошина.