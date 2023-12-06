Наталі Портман розповіла про дивне запитання від короля Чарльза

Акторка "Зоряних воєн" познайомилася з королівською сім'єю 1999 року.

Наталі Портман, відома своєю роллю Падме Амідали в трилогії-приквелі "Зоряних воєн", нещодавно поділилася спогадами про пам'ятну зустріч із королем Чарльзом під час своєї появи в телешоу "Дивись, що відбувається в прямому ефірі". Тоді король поставив їй кумедне запитання. Про це пише Hello Magazine.

Актриса, яка увійшла до всесвіту "Зоряних воєн" у 18 років з виходом на екрани "Прихованої загрози" 1999 року, згадала кумедне, але незручне запитання, поставлене принцом Чарльзом на прем'єрі фільму.

Зустріч Наталі Портман і тоді ще принца Чарльза

Наталі розповіла, що під час їхньої зустрічі король Чарльз, який тоді був принцом Уельським, поцікавився, чи знімалася вона в оригінальних фільмах "Зоряні війни".

"Мені довелося пояснити йому, що мені всього 18 років", — пожартувала Наталі. Перший фільм із серії "Зоряних воєн" вийшов 1977 року. А Наталі Портман народилася 1981 року. Незважаючи на трохи незручний момент, вона описала королівську особу як "дуже доброзичливу".

Актриса зізналася, що відкрита для зйомок у цифровому форматі. Оскільки вже знімалася в такій обстановці під час роботи над приквелами. Вона описала це як час важливого навчання, оскільки вона "вперше працювала із зеленим екраном".

Трейлер фільму "Зоряні війни: Епізод 1 — Прихована загроза"

Персонаж Наталі, Падме Амідала, зустріла трагічний кінець у "Помсті ситхів", але, з огляду на тенденцію франшизи до відродження персонажів, її повернення може бути можливим.

Вона також з гумором поділилася анекдотом за участю Тайки Вайтіті, який зняв її у фільмі "Тор: Кохання і грім". Вайтіті, не підозрюючи про те, що вона вже грала в "Зоряних війнах", одного разу запитав, чи хоче вона знятися в новому фільмі франшизи.

"Я думала, він жартує, тому що він такий жартівник", — сказала Наталі, згадуючи, як їй довелося нагадати йому про свою роль Падме.

Нагадаємо, зараз таблоїди обговорюють ймовірне розлучення Наталі Портман та її чоловіка Бенджаміна Мільп'є. З чуток, хореограф зрадив Наталі з молодшою жінкою.