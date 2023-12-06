Alyosha прокоментувала чутки про розлучення з лідером гурту "Антитіла" Тарсом Тополею

Шанувальники запідозрили, що зіркова пара на межі розлучення.

37-річна дружина лідера гурту "Антитіла" Тараса Тополі Олена, яка більш відома під псевдонімом Alyosha прокоментувала чутки про розлучення з чоловіком. Співачка зізналася, що не бачила подібних новин про стосунки у їх сім’ї, тому їй дуже сумно таке чути про свою родину, пише oboz.ua

Варто відзначити, що Тарас та Олена майже півтора роки жили на відстані — Олена разом з дітьми жила з родиною чоловіка в Америці, а Тарас жив, працював та волонтерив на батьківщині.

Однак декілька місяців тому родина повідомила, що повертається в Україні. На фоні цього в мережі з’явилися чутки, що в сім’ї проблеми, тому Олена повертається. Деякі навіть припустили, що сім’я на межі розлучення.

Олена Тополя зізналася, що насправді вони повернулися додому, бо сім’я сумувала один за одним. Крім того, що повернулася Олена з синами, в гості приїхала і свекруха Олени, яка пробула в столиці близько місяця.

Співачка відповіла, що чутки про їх розлучення повна маячня. Вона відзначила, що не знає, хто це писав, але бажає, щоб їм повернулося те, про що вони говорять.

Відзначимо, що Олена та Тарас у шлюбі вже десять років. Офіційно вони зареєстрували свої стосунки у 2013 році. Спільно вони мають двох синів і донечку — 10-річного Романа, 7-річного Марка і 3-річну Марійку.

Співачка не приховує, що їй складно далася розлука з чоловіком та життя в Америці.

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