Alena Omargalieva, Анна Трінчер і POSITIFF об'єдналися в пісні "Святий Миколай" заради благодійної мети

У такому зірковому складі артисти з'явилися вперше!

У День Святого Миколая хітмейкери українського шоубізнесу Alena Omargalieva, ZLATA OGNEVICH, Ганна Трінчер, POSITIFF, DEMCHUK та ENLEO презентують пісню про віру в чудо та атмосферний кліп на неї. Ініціатором ідеї стала співачка Alena Omargalieva, яка запросила своїх колег записати рімейк її минулорічної пісні "Святий Миколай", повідомили Фокусу піарники артистів.

Зіркові виконавці об'єдналися, щоб подарувати святковий настрій українцям, а також нагадати, що новорічні дива справді існують.

"У такі непрості часи для України дуже хочеться, щоб кожен відчув радість від новорічних свят. Нехай наш "Святий Миколай" подарує усім, хто послухає цю пісню та подивиться відео, гарний настрій, позитивні емоції та віру в щасливе майбутнє. Я вдячна всім, хто долучився до створення маленького дива, адже разом ми можемо творити дива", — заявила Alena Omargalieva.

Відомо, що саунд-продюсером рімейка став іменитий Сергій Ранов, оригінальну версію "Святий Миколай" створив ANDI VAX, саунд-майстер роботи — Дмитро Шнайдер.

У відео до пісні артисти приміряли затишні светри та святкове вбрання, а також поринули в новорічну атмосферу: разом прикрасили ялинку, накрили святковий стіл. В очікуванні Святого Миколая артисти разом співають про найзаповітніші мрії, даруючи всім навколо казковий настрій. Режисером відеороботи став Anton Proza.

Усі виручені кошти з прослуховування пісні "Святий Миколай" на музичних платформах артисти передадуть на допомогу 9-річному хлопчикові Дмитрові з Чернігова, в якого війна забрала маму і дім.

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