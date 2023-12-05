6 грудня в Україні відзначають День ЗСУ, а також церковне свято День пам’яті святителя Миколая Чудотворця

Related video

Вже сьогодні в ніч з 5 на 6 грудня в будинки усіх українців завітає Святий Миколай — православне свято, яке відзначають в Україні цьогоріч 6 грудня.

За церковним календарем це свято має назву день пам’яті святителя Миколая Чудотворця. Саме завтра зранку дітлахи всієї країни будуть заглядати під подушки та в чобітки в очікуванні побачити там подарунки за хорошу поведінку.

Якщо для дітлахів це черговий привід отримати щось смачненьке, або нову іграшку, то для дорослих це свято більш серйозна подія.

Існують повір’я за якими в день пам’яті святителя Миколая Чудотворця не можна сваритися з рідними. Все через те, що сварки у цей день призведуть до того, що весь наступний рік в сім’ї будуть негаразди та з’ясування стосунків.

Також існує повір’я, що саме в цей день не можна давати в борг — ні гроші, ні речі, ні будь-що інше.

Народні прикмети на Святого Миколая - чого точно не можна робити 6 грудня Фото: Іnstagram.com/elizavetamark_official/

Також в цей день забороняється прати, шити чи робити ремонт. Говориться, що така робота притягує негатив в сім’ю і може мати непоправні наслідки.

Крім цього, в цей день є певні прикмети, якими керувалися наші пращури.

Перш за все звісно головним сигналом в цей день є погода. Говориться, якщо на День Святого Миколая випадає сніг, то в весною варто очікувати скільки ж і зелені як у цей день.

Якщо зранку у вікні ви побачили іній, це означає, що наступний рік точно буде урожайним.

Якщо ж день сонячний, але морозний, то це знак того, що рік буде поганим і врожаю можна не чекати.

Нагадаємо, свято Миколая: що не варто дарувати дитині, щоб не накликати біду. А також, що не можна готувати на святковий стіл.