Багато дітей і потрібні гроші: Г'ю Грант зізнався, чому погодився на роль у "Вонці"

Британський актор розкрив справжню причину, через яку зіграв умпа-лумпу в новій картині, незважаючи на те, що "ненавидів" цю роль.

63-річний Г'ю Ґрант зазнав критики за свою роль у фільмі "Вонка", а його кастинг зазнав критики з боку актора з карликовістю, який стверджував, що роль мала б запропонувати акторові з цим захворюванням, оскільки для них бракує відповідних ролей. Але фільм "Вонка" збирає касу, а Грант зробив відверте зізнання. Про це пише Daily Mail.

Тепер Г'ю, чиї статки оцінюють у 150 мільйонів доларів, розповів, що він навіть не хотів цю роль, а погодився на неї через фінансові обмеження, спричинені його батьківськими обов'язками.

У Г'ю Гранта п'ятеро дітей віком від 13 до п'яти років, і він сказав в інтерв'ю: "Я трохи ненавиджу зніматися, але у мене багато дітей, і мені потрібні гроші".

Далі він поскаржився на знімальний процес "Вонки", під час якого він за допомогою комп'ютерної графіки перетворився на маленького, що грає на пікколо, помаранчевого умпа-лумпу.

Він поскаржився, що навколо нього було безліч камер і знімального обладнання, необхідних для створення ефекту: "Це було схоже на терновий вінець, дуже незручно. Я підняв через це великий шум. Я не міг би ненавидіти все це більше... і, чесно кажучи, те, що я зробив зі своїм тілом, було жахливо".

Перша дитина Г'ю і його дружини Анни Еберштейн, Джон, народилася у вересні 2012 року. Другу дитину вони народили в грудні 2015 року, а третю — у березні 2018 року.

Пара не розкрила ні стать, ні імена своїх молодших дітей.

Крім трьох дітей від Анни, у Г'ю також є двоє дітей від колишньої Тінглан Хонг: дочка Табіта, 13 років, і син Фелікс, 11 років.

Вибір Г'ю на роль умпа-лумпи, крихітного помічника Віллі Вонки, у ЗМІ назвали спірним. У двох попередніх фільмах їх грали актори з карликовістю.

Джордж Коппен, актор зростом 116 см, чий батько грав евока в "Зоряних війнах", розповів BBC: "Багато акторів із карликовістю відчувають, що нас витісняють з індустрії, яку ми любимо. Багато людей, включно зі мною, стверджують, що таким, як я, слід пропонувати повсякденні ролі в драмах і серіалах, але нам таких ролей не пропонують. Одні двері зачиняють, а наступні відкрити забули", — заявив Джордж.

У "Чарлі і шоколадній фабриці" умпа-лумпи — це крихітні робітники на фабриці, яких Вонка привіз із Лумпаленда. У першому фільмі про Вонку 1971 року роль кондитера грав Джин Вайлдер, у другому, знятому 2005-го, роль дісталася Джонні Деппу.

Новий фільм про Вонку розповідає історію шоколатьє, якого грає Тімоті Шаламе, до того, як він відкрив свою шоколадну фабрику. І режисер уже зізнався, що на відміну від попередніх фільмів, у його картині всі солодощі були справжніми.