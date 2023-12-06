У 36-років померла відома британська акторка фільмів для дорослих

Дивним є збіг, що місяць тому помер бойфренд порноакторки.

Зупинилося серце відомої британської порноактррки Софі Андерсон. Про смерть 36-річної зірки відео 18+ повідомила в своєму інстаграмі її подруга Ребекка Мор.

За попередніми даними, акторка померла 4 грудня. Однак, що саме стало причиною смерті не відомо.

Мор написала, що вона шокована звісткою про смерть Софі. Вони були близькими подругами і часто гарно проводили час разом. Софі завжди відрізнялася харизматичністю, кумедністю, добротою. Хоч зовні Софі виглядала епатажно, вона насправді була дуже ніжною.

Варто відзначити, що два тижні тому стало відомо про смерть бойфренда порноактоки колишнього футболіста Олівера Спеддінга. Йому було лише 34 роки. Що стало причиною його смерті також невідомо. Відомо, що через невдалу карʼєру чоловік пішов у порноіндустрію, де і зустрівся зі своєю коханою.

Варто відзначити, що покійна Андерсон мала схильність до пластичних операцій. Жінка мала не природну форму грудей, а також робила інші зміни у зовнішності. У 2022 році акторку госпіталізували в лікарню з зараженням крові. Згодом стало відомо, що один із імплантатів у грудях акторки вибухнув. Їй довелося перенести кілька важких операцій.

В мережі також вирує інформація, що парочка була прихильниками ЛГБТ+ спільноти, часто займалася благодійними зборами для організацій, які підтримують людей хворих на ВІЛ. Зокрема, відомо, що Софі та Олівер часто фінансово допомагали Фонду Терренса Хіггінса, який займається питаннями сексуального здоров'я та людьми з ВІЛ статусом.

Нагадаємо, помер актор фільму "Д'Артаньян та три мушкетери".