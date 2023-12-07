Що чекає на долю Комаровського після заяви віддати території - таролог озвучила прогноз

Лікар Комаровський готовий віддати території заради життя українців.

Тарологиня й екстрасенс Людмила Хомутовська розповіла, що чекає на долю відомого українського педіатра Євгена Комаровського. Про це вона розповіла на ютуб-каналі "АстроЛюкс".

Днями лікар Комаровський зробив гучну заяву, яка спантеличила українців та наштовхнула на негативні думки щодо його репутації. В ефірі журналіста та блогера Олександра Шелеста, Комаровський зробив скандальну заяву у якій сказав, що Україні варто визначитися, що їй дорожче люди чи квадратні метри. Таким чином натякнувши, що можливо було правильнішим віддати частину територій держави, щоб зберегти життя українців.

Також він уточнив, якби вибір стояв перед ним, то він би зберіг життя людей і віддав території.

Звісно такі аргументи від відомого лікаря спантеличили українців, які патріотично налаштовані повернути кожен клаптик нашої землі.

На фоні цього почали з’являтися знівні думки щодо долі та компетенції лікаря Комаровського.

Саме тому відома таролог Людмила Хомутовська перевірила на картах, що чекає на його долю.

За її словами, нічого страшного за ці слова Комаровському не буде і його позиція ні на що не вплине. Тому хвилюватися за його репутацію не варто. У нього все буде добре.

"Якщо хтось думає, що буде щось глобальне, чи будуть якісь розбірки, то я думаю, що розбірки будуть. Але він все-таки особистість, яка відповідає сама за себе, він не входить ні в які коаліції. І це все спуститься на рівень можливо якихось штрафів. Я не бачу такої загрози для Коморовського, чи гроші заберуть, чи з ним якусь розправу зроблять, такого не буде. Буде неприємно, доведеться захищати себе і свою думку. Будуть якісь внутрішні розборки. Глобально з ним нічого не відбудеться", — відзначила Хомутовська.

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