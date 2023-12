Культове вбрання Сари Джессіки Паркер із "Секса і міста" продадуть на аукціоні

З молотка пустять її пачку, яку художник з костюмів Патриція Філд знайшла в секонд-хенді і купила за п'ять доларів.

Пачка Сари Джессіки Паркер, в якій її героїня Керрі Бредшоу гуляла в титрах серіала "Секс і місто", сукні від Кім Кардаш'ян і багато іншого буде виставлено на торги на аукціоні Julien's Auctions. Раніше з молотка пустили вбрання принцеси Діани. Про це пише Daily Mail.

Очікується, що пачка коштуватиме від 8000 до 12 000 доларів, як і культова сукня Джона Гальяно, створена ним для бренду Dior з газетним принтом.

Сара Джессіка Паркер у сукні від Гальяно Фото: HBO

Також на аукціоні продадуть сукні Кім Кардаш'ян, які вона носила на різних заходах у 2014 році.

Аукціон, що дістав назву "Нестримні: фірмові стилі культових жінок у моді", виставить на продаж також вбрання принцеси Діани і Грейс Келлі.

Примітно, але триярусну пачку, в якій Сара Джессіка Паркер гуляє в заставці до серіалу НВО, а потім з'являється у фільмі-сиквелі, знайшов у п'ятидоларовому кошику в секонд-хенді художник з костюмів Патриція Філд.

Титри НВО

Спочатку Керрі Бредшоу мала з'явитися в заставці в сукні від Marc Jacobs з весняної колекції 1998 року, яку носила на подіумі Кейт Мосс, але Філдс хотів чогось оригінального.

У підсумку пачка стала культовою, і модниці в усьому світі почали носити прості майки та футболки з пишними спідницями-пачками, або як ще називають "спідницями-туту".

Пачку оцінили від 8000 до 12 000 доларів.

Фото: HBO

Ще одну фірмову сукню від SATC — сукню Джона Гальяно для Christian Dior з шовкового шифону з газетним принтом без бретелей і з асиметричним воланистим подолом по подолу оцінюють у таку ж суму. Але, з огляду на його культовий статус, вона може коштувати й дорожче.

У цій сукні Керрі зустрічалася з дружиною містера Біга (Кріс Нот) Наташею (Бріджит Мойнахан).

Вбрання Кім Кардаш'ян — це її сукні, тренчі та пальта, які вона носила в 2014 році. І в яких з'являлася в різних епізодах популярного шоу "Keeping Up With the Kardashians".

Також продадуть золотий тренч Burburry London, який носила Вітні Г'юстон у 2008 році. Очікується, що його вартість складе від 3 до 4 тисяч доларів.

Буде продана і чарівна сукня Одрі Хепберн від Yves Saint Laurent Rive Gauche, яку вона одягала на хрестини свого сина Луки 1970 року. Вона, як очікується, коштуватиме від 10 до 20 тисяч доларів.

Білий лаковий шкіряний тренч Леді Ґаґи від грузинської дизайнерки Тамуни Інґорівки, який вона продемонструвала у своєму Instagram 2018 року, оцінюють у 3-4 тисячі доларів.

Аукціон відбудеться 11 січня.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що на аукціоні продадуть вбрання Елізабет Тейлор. Зокрема й розкішну сукню, в якій вона отримувала свій перший "Оскар". Усі ці скарби зберігалися в сім'ї колишнього охоронця Елізабет і Річарда Бертона.