Дорофєєва зізналася чи підтримує стосунки з Дантесом

Співачка не дуже любить обговорювати теми минулого життя.

33-річна співачка Надя Дорофєєва вперше після розлучення з колишнім чоловіком, 35-річним співаком Володимиром Дантесом розповіла чи спілкується з ним після розриву. Незручне запитання співачка отримала в ефірі каналу Сніданку з 1+1.

Журналіст запитав, чи спілкується Надя з Володимиром. На що співачка без роздумів відповіла коротке "Ні!". У цей момент вона посміхнулася. Судячи з усього співачка чекає, коли нарешті перестануть цікавитися її минулим.

Варто відзначити, що після шести років шлюбу, шанувальники здивувалися, що пара Наді та Володимира розійшлась. Ще більшим шоком для них стало те, що вже згодом стало відомо, що обоє співаків швидко знайшли нові стосунки. Як зʼясувалося їхніми новими обранцями стало подружжя Кацуріних з якими зіркова пара дружила і навіть разом їздила на відпочинок.

Так, у світі зʼявилася дві нові пари Надя Дорофєєва та Михайло Кацурін і Володимир Дантес та Даша Кацуріна.

Зараз же Надя вже офіційно вдруге вийшла заміж. Поки спільних дітей з Михайлом немає.

А тим часом Володимир зїхався жити з Дашою в спільний будинок. Спільні діти Кацуріних живуть з Дашою та Володимиром, однак часто вони бувають і з батьком.

Зрозуміло, що подружжя Кацуріних не може перестати спілкуватися, оскільки мають спільний бізнес та дітей. А от Володимира та Надю більше точно нічого не повʼязує.

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