Наталка Денисенко показала рідкісні фото чоловіка Андрія, який воює на фронті

Андрій Фединчик вже близько двох років служить в армії

33-річна акторка Наталка Денисенко, чоловік якої служить в ЗСУ, показала рідкісні фото з ним. Світлину вона опублікувала у себе в Instagram.

На фото подружжя їде в машині, в цей час Андрій за кермом одягнений у військову форму. Поряд щаслива та усміхнена Наталка робить селфі на фоні чоловіка. Вона одягнена в білу майку та маэ злегка підкручене волося. Судячи з фону за вікном автівки фото архівне, адже видно, що зелене листя на деревах. Відомо, що Андрій не часто буває вдома від початку повномасштабної війни.

Фото з коханим Денисенко присвятила привітанню усіх причетних з Денем ЗСУ.

Під дописом акторка зізналася, що рідко бачиться з чоловіком, однак дуже вдячна йому і всім, хто боронить Україну на фронті. Також вона наголосила, що дуже пишається своїм чоловіком.

Акторка також відзначила, що відтепер День ЗСУ та День святого Миколая співпадають в один день, 6 грудня, однак державне свято поки точно у пріоритеті.

Вона подякувала Збройним Силам за можливість провести казкове свято разом з сином.

Вже ввечері Наталка опублікувала відео на якому разом з 6-річним сином прикрашають новорічну ялинку. На відео Наталка показала романтичну зимову атмосферу та теплі обійми з сином Андрієм.

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