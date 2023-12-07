Ресторани та паби: де люблять відпочивати принцеса Беатріс і Кейт Міддлтон

Якщо члени королівської сім'ї хочуть відпочити, то їм доводиться вибирати місця, де їх не переслідуватимуть папараці.

У членів королівської сім'ї щільний графік, вони виконують громадські заходи або працюють повний робочий день. Але, як і багатьом із нас, їм також подобається добре проводити час разом у парі, тож куди ж вони ходять на побачення? Це місце має бути досить відокремленим і закритим. І там не повинно бути папараці. Навіть свої дівич-вечори та парубочі вечірки їм доводилося проводити так, щоб про них мало хто знав. Про улюблені місця принцес та інших членів королівських сім'ї пише HELLO!

Принцеса Євгенія поділилася захопливою інформацією про сімейне життя зі своїм чоловіком Джеком Бруксбенком, коли вона з'явилася в подкасті Table Manners минулого тижня, зокрема про те, куди пара пішла на своє перше побачення і де вони люблять обідати, якщо за їхніми дітьми доглядає няня.

Принцеса Євгенія і Джек Бруксбенк Фото: Getty Images

Серед їхніх улюблених закладів — італійський ресторан Osteria Basilico, Ноттінг-Гілл. Там відбулося їхнє перше побачення.

Італійський ресторан Osteria Basilico

Принцеса розповіла Джессі та Ленні Вер у подкасті Table Manners: "Тут найкраща паста з кабачками, помідорами і креветками".

У меню представлені піца, паста і страви з риби, а якщо ви проживаєте в районі ринку Портобелло, ви навіть можете замовити їжу на винос.

Дочірні ресторани Mediterraneo і Essenza також розташовані на тій самій вулиці.

Гаррі та Меган, коли були в Единбурзі 2019 року, насолоджувалися обідом у пабі Rose & Crown, Аскот.

Меган Маркл і принц Гаррі Фото: Getty

Потім, ставши батьками малюка Арчі, принц Гаррі та Меган привели свого тримісячного сина на обід у цей паб.

Принца і принцесу Уельських часто можна побачити в пабі The Crown Inn в Іст-Радхемі, коли вони зупиняються у своїй резиденції Анмер-Холл у Норфолку.

Кейт Міддлтон і принц Вільям Фото: Getty Images

У 2016 році пару бачили на тихому побаченні в заміському пабі, який розташований лише за 15 хвилин від Сандрінгема.

Химерний заміський готель поєднує в собі старовинні деталі та шикарний сучасний стиль і користується популярністю серед місцевих жителів і гостей міста.

Один із відвідувачів ресторану розповів, що принц Вільям і Кейт насолоджувалися напоєм у барі перед тим, як повечеряти, і пішли приблизно о 22:30, щоб повернутися додому до своїх старших дітей, принца Джорджа і принцеси Шарлотти.

Принцеса Беатріс і Едоардо Мапеллі Моцці — завсідники світського життя Лондона.

Принцеса Беатріс і Едоардо Мапеллі-Моцці

В інтерв'ю Financial Times 2020 року Едоардо розповів про свій розпорядок дня і про деякі свої улюблені місця в Лондоні.

"Нещодавно я заново відкрив для себе River Café. Воно мене не розчарувало. Було щось особливе в тому, щоб знову поїсти поза домом, хоча я не був у ресторанах чотири місяці", — зізнався Едо.

Розташоване на північному березі Темзи в Гаммерсміті кафе River Café отримало зірку Мішлен 1997 року.

На його кухні пройшли навчання кілька відомих кухарів, зокрема Джеймі Олівер, Г'ю Фернлі-Віттінгстолл, Ейпріл Блумфілд і Тео Рендалл.

Готель і бар Chiltern Firehouse у Мерілебоні, кухнею якого розпоряджається шеф-кухар Люк Ганнс, популярний серед членів королівської сім'ї та знаменитостей.

Готель і бар Chiltern Firehouse

Тут часто бачать принцесу Євгенію і Джека Бруксбенка. Також вони люблять китайський ресторан Min Jiang у Кенсінгтоні.

А ось перше побачення принца Гаррі та Меган Маркл відбулося в Soho House у Лондоні. Там вони разом насолоджувалися напоями і робили милі селфі, як показано в їхніх документальних фільмах на Netflix.

Ресторан Soho House

Нагадаємо, раніше Фокус писав про найзакритіший клуб Лондона. Клуб "Освальдс" приймає зірок і аристократів. І потрапити сюди неможливо.