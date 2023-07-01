П'янка принца Вільяма і арешт Діани: як члени королівської сім'ї відгуляли вечірки перед весіллям

Після того як принца Вільяма застукали на вечірці в нічному клубі, журналісти вирішили пригадати, як члени королівської сім'ї відривалися перед своїми весіллями.

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Перед весіллям наречений і наречена найчастіше влаштовують галасливі парубочі та дівич-вечори, куди запрошують своїх друзів і подруг. Принц і принцеси — не виняток. Так, принцесу Діану і Сару Фергюсон заарештували за те, що вони переодягнулися в поліцейську форму, а про те, як принц веселився принц Філіп, стало відомо тільки 70 років потому. Як веселилися члени королівської сім'ї, пише Daily Mail.

Важко уявити членів королівської сім'ї, які б відповідали диким традиціям парубочого та дівич-вечора, з їхніми непристойними костюмами та пияцтвом. Але члени королівської сім'ї насолоджувалися своїми останніми днями "свободи" так само, як і будь-яка інша наречена або наречений.

Деякі молоді члени королівської сім'ї вирушили в найексклюзивніші клуби Лондона, як принц Чарльз, а інші влаштували скромну вечерю, як Меган Маркл. А принцеса Уельська навіть примудрилася опинитися в поліцейському фургоні.

Принц Вільям

Принц Вільям вирушив у Девон на вихідні зі своїми друзями, перш ніж одружитися з Кейт Міддлтон 2011 року.

П'яний парубочий вечір проходив в історичному абатстві Хартленд, де група стріляла в глиняних голубів, займалася серфінгом і пила дорогий вінтажний портвейн. Компанія мала вирушити в інше місце, але обрала маєток родини Стаклі. Джордж Стаклі — близький друг принца Вільяма.

Принц Вільям у юності Фото: Getty Images

Витівки призвели до того, що принц Вільям був змушений носити шиньйон і наклейку на лобі з ім'ям королеви.

Компанію йому склали його найближчі друзі: його брат принц Гаррі, Томас ван Страубензі, Гай Пеллі, Ед і Г'ю ван Катсем і Том Інскіп.

Принц Вільям із друзями на стадіоні Фото: Getty Images

Майбутній король заявив тоді пресі, що захід було організовано з "військовою точністю", щоб зберегти плани в максимально можливій таємниці.

Усім учасникам також сказали, що діє сувора політика "що відбувається на парубочій вечірці, залишається на парубочій вечірці".

Але інсайдер пізніше розповів, що все було досить пристойно: "просто група хлопців, які добре провели час без своїх других половинок".

Кейт Міддлтон

Кажуть, що Кейт Міддлтон виконала пісню Шеріл Коул "Боротьба за цю любов" на дівич-вечорі, організованому сестрою Піппою.

Піппа Міддлтон зробила все можливе, щоб місце проведення заходу залишалося в таємниці, і навіть забронювала чотири різні бари в Лондоні, щоб зберегти секретність.

Зрештою, захід проходив у будинку спільного друга. І на Кейт Міддлтон були розкльошені штани та блискучий топ.

За лаштунками концерту на честь Діамантового ювілею королеви 2012 року Вільям запитав Шеріл: "Чи знаєш ти, що у тебе є конкуренти?".

Та сама пісня Шеріл Коул

Потім він і Кейт почали сміятися, коли принцеса Уельська зізналася, що виконала пісню Шеріл на своїй вечірці.

"Вона навіть вивчила танцювальні рухи і, за всіма відгуками, виступала ідеально", — розповідала співачка в інтерв'ю.

Кейт Міддлтон до весілля з принцом Вільямом Фото: Getty

Тим часом список гостей на заході був зведений до мінімуму, до нього увійшли лише кілька найближчих друзів Кейт, зокрема однокласники з коледжу Мальборо і подруги по команді з веслування.

І на вечірці навряд чи було багато алкоголю, оскільки Кейт не любить пити.

Принц Гаррі

Принц Гаррі розповів, що його парубочий вечір проходив у будинку його друга в Гемпширі, де були ігри з випивкою, механічний бик та ігри в теніс.

Принцу Гаррі вдалося зберегти в таємниці подробиці свого парубочого вечора перед весіллям з Меган Маркл. Передбачалося, що він пройшов або у швейцарському гірськолижному містечку Верб'є, або на шотландському нагір'ї.

Принц Гаррі на своїй весільній вечірці Фото: Скриншот/Netflix

В одному з повідомлень йшлося про те, що принц Ендрю запропонував своє шале Helora вартістю 13 мільйонів фунтів стерлінгів Гаррі та його друзям.

Але у своїх відвертих мемуарах "Запасний", принц Гаррі розповів, де насправді зібрав друзів.

Були присутні принц Вільям і близько 15 близьких друзів принца.

Принц Гаррі написав у своїй книжці: "Коли всім набридла стрілянина з рушниць, вони одягли мене гігантським курчам із жовтим пір'ям і стали стріляти в мене феєрверками". А ще він боявся спати, бо побоювався, що брат збриє йому бороду.

Принц Гаррі написав, що нібито Вільям радив йому поголитися перед весіллям і був "розлючений", коли він цього не зробив.

Меган Маркл

Меган провела дівич-вечір у приватному клубі Soho House в Оксфордширі, насолоджуючись дводенним відпочинком зі своїми найближчими друзями і сім'єю.

Організатором вікенду був Маркус Андерсон, консультант Soho House Group.

Меган Маркл на своїй весільній вечірці Фото: Скриншот/Netflix

У списку гостей були подруги Меган: інструкторка з пілатесу Гізер Дорак і нью-йоркська телепродюсерка Ліндсі Джілл Росс, які прилетіли зі США на вихідні.

Меган називала Ліндсі, з якою познайомилася в Північно-Західному університеті, своєю "сестрою" і була подружкою нареченої на її весіллі в Греції 2016 року.

На вихідних діяла сувора політика заборони соціальних мереж. А дівич-вечір був зосереджений на "святкуванні дружби".

Меган та її гості відвідали спа-центр, кінотеатр і кулінарні майстер-класи.

Зара Тіндалл

Зара провела свій дівич-вечір за кордоном, вирушивши до Португалії з 19 друзями, перш ніж вийти заміж за Майка Тіндалла 2011 року.

Дочка принцеси Анни в супроводі подруг була помічена в рожевій пачці і перуці. Серед гостей були ведучі Sky Sports Кірсті Галлахер і Ді Догерті, а також колишня дівчина принца Гаррі Наталі Пінкхем.

Зара Тіндалл на своєму весіллі

Кажуть, що всі вони брали участь у "гучних п'яних іграх", зупинялися в спа-центрі Campo Real Golf Resort and Spa, закритому комплексі, який будував друг її батька Едуардо Нетто де Алмейда.

Майк Тіндалл

Майк Тіндалл полетів до Флориди за сім тижнів до свого весілля із Зарою 2011 року.

Майбутній наречений прогулювався вгору і вниз Саут-Біччю з десятьма друзями, витративши 12 000 фунтів стерлінгів на алкоголь всього за п'ять годин в одному нічному клубі.

Майк Тіндалл на своїй парубочій вечірці цілувався з офіціантками

Банда отримала VIP-обслуговування в клубі LIV, де вони замовили пляшку вінтажного Perrier-Jouët Brut Millésime за 508 фунтів стерлінгів. У рахунок також входив Dom Perignon Rose '96 вартістю 859 фунтів стерлінгів, десять пляшок горілки, десять пляшок текіли Patron, пляшка самбуки і 34 банки Red Bull, які доставили напівроздягнені офіціантки.

Потім вони веселилися біля басейну в готелі, причому нареченого навіть бачили в балетній пачці.

Вони також повечеряли в "М'ясному ринку", одному з найдорожчих стейк-ресторанів у місті, де Майк випив графин дорогого червоного вина.

Принцеса Євгенія

Було висловлено припущення, що дівич-вечір принцеси Євгенії відбудеться на Ібіці, але подробиці про цю подію так і не розголошували.

Весілля принцеси Євгенії Фото: Getty Images

Повідомляється, що перед весіллям 2018 року дівич-вечір організувала сестра Беатріс, принцеса Євгенія. І вона настільки добре впоралася, що досі ніхто не знає, де він проходив і що там було.

Принцеса Беатріс

Немає жодних повідомлень про те, що було на дівич-вечорі принцеси Беатріс, можливо, тому, що вона вийшла заміж у липні 2020 року, у розпал пандемії Covid-19.

Весілля принцеси Беатріс і Едоардо Мапеллі Моцці Фото: The Royal Family

Напередодні її весілля діяли обмеження на групові зібрання.

Сара Фергюсон

Фергі та її друзі, включно з принцесою Діаною, переодяглися поліцейськими, але пізніше їх спіймала справжня поліція, а потім відвезла в поліцейському фургоні.

Весілля Фергі та принца Ендрю було 1986 року. І про те, як дівчата повеселилися, стало відомо тільки через роки.

Сара Бредфорд, подруга герцогині Йоркської, раніше розповідала, що Діана і Ферґі завжди відривалися на повну: "Коли вони були разом, завжди виникали проблеми, наприклад, на дівич-вечорі Ферґі, вона та Діана надягли сиві перуки, вдягнули сиві перуки, одягли їх, як жінки-поліцейські, і прикидалися, що заарештовують "повію" біля Букінгемського палацу".

Сара Фергюсон і принцеса Діана в костюмах поліцейських Фото: Скриншот

Парочку затримали поліцейські і посадили в поліцейський фургон. Дами цілком могли переночувати у відділку. Але один із копів упізнав Діану.

"Він був так вражений, що не міг у це повірити, і сказав: "Боже мій, це ж принцеса Уельська!", — згадувала Сара.

Діану і Сару відпустили, і вони попрямували в ексклюзивний клуб Mayfair Annabel's, де, як повідомляється, влаштовував вечірку принц Ендрю. Але вони з ним розминулися, повернулися в Букінгемський палац і закрили перед ним ворота.

Фергі написала у своїй автобіографії, що розповіла про цей вечір королеві, яка знайшла його "досить кумедним".

Принц Ендрю

Принц Ендрю провів парубочу вечірку в будинку свого кузена лорда Ласелла в Ноттінг-Гіллі.

Весілля принца Ендрю та Сари Фергюсон Фото: Скриншот

На заході було повно зірок, навіть Елтон Джон і відомий ведучий сер Девід Фрост. Фергі намагалася проникнути на вечірку нареченого, але її так суворо охороняли, що їй це не вдалося.

Король Чарльз

1981 року у Чарльза був таємний парубочий вечір у White's — найстарішому і найексклюзивнішому джентльменському клубі Лондона.

За шість днів до свого весілля з принцесою Діаною 1981 року майбутній король організував вечерю зі своїми найближчими друзями, серед яких був Ніколас Сомс, онук Вінстона Черчилля.

Принц Чарльз і принцеса Діана на своєму весіллі Фото: Getty Images

Подавали м'ясне асорті, картоплю, горох і боби з великою кількістю шампанського.

Їдучи після опівночі, Чарльз, як повідомляється, був обурений, виявивши під дверима натовп папараці.

Наступного дня Діана розповіла, що посварилася з нареченим, бо він злився через те, що хтось "злив" інформацію про парубочий вечір.

Принцеса Діана

Повідомляється, що Діана відвідувала ексклюзивний клуб Mayfair Annabel's для дівич-вечора, перш ніж вийти заміж за принца Чарльза 1981 року.

Принцеса Діана на своєму весіллі Фото: Getty Images

Через п'ять років вона повернеться в цей самий клуб на передвесільну вечірку Фергі, одягнена як поліцейська.

Принц Філіп

Вечірка була таємною, але на неї запросили фотографів, щоб зафіксувати офіційний парубочий вечір принца Філіпа, який проходив у готелі "Дорчестер".

Перед весіллям з Єлизаветою 1947 року принц провів два парубочі вечірки.

Єлизавета і принц Філіп на своєму весіллі Фото: Royal Collection Trust

Однією з них була офіційна вечірка, що відбулася в готелі "Дорчестер" у Лондоні.

Прагнучи зберегти конфіденційність частини вечора, що залишилася після того, як були зроблені офіційні фотографії, принц і його друзі обманом змусили фотографів передати свої камери і розбили лампочки. Однак 2018 року — майже через 70 років після весілля — стали відомі подробиці таємного парубочого вечора, проведеного в клубі "Дзвіниця".

Спеціальне меню містило фуа-гра, черепаховий суп і млинці креп-сюзетт.

Багато хто з гостей були членами клубу "Четвер", до якого належав Філіп, і які щотижня зустрічалися за обідом у рибному ресторані Віллера в Сохо.

Серед відомих гостей були маркіз Мілфорд-Гейвен, який за шість днів стане боярином Філіпа, барон Нахум і журналіст Філіп Янгмен Картер, який згодом стане редактором світського журналу Tatler.

Королева Єлизавета

Поки її наречений смакував фуа-гра, для Єлизавети було влаштовано розкішну вечірку в Букінгемському палаці.

Про цю подію розповіла американська журналістка Кобіна Райт, яка написала в Journal-American 1947 року, що "чудовий прийом", влаштований батьками нареченої, був "одним із найпрекрасніших видовищ, які я коли-небудь бачила у своєму житті".

Єлизавета і принц Філіп на своєму весіллі Фото: Royal Collection Trust

В описі New Yorker зазначалося, що принцеса Єлизавета була одягнена в сукню з "білосніжного атласу з дуже пишною спідницею, розшитою паєтками".

Журналістка також зазначала, що Єлизавета "мала свіжий і бадьорий вигляд, незважаючи на величезний тягар королівських приготувань до весілля".

Нагадаємо, раніше Фокус писав про найдорожчі королівські весілля. Хоч весілля принцеси Діани, Кейт Міддлтон і Грейс Келлі і потрапили в топ-10, але всіх обійшов принц з Абу-Дабі.

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