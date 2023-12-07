Трейлер GTA 6 поставив новий рекорд за переглядами

Grand Theft Auto VI вийде не раніше 2025 року, але, як і личить голлівудському блокбастеру, його творці вже розпалюють апетит шанувальників гри.

91-секундний трейлер Grand Theft Auto VI вже поставив своєрідний рекорд. Перший трейлер гри переглянули на YouTube 50 мільйонів разів усього за дев'ять годин. І він став одним із найпопулярніших відео за один день на платформі. І про що ж буде сюжет нової гри, про це пише Daily Mail.

У трейлері поліція переслідує бандитів на мотоциклах, напівроздягнені жінки пустують на дахах автомобілів, які мчать, алігатора витягують з басейну, а парочка бандитів грабує магазини у Вайс-Сіті, багато в чому створений за зразком Маямі.

Але Grand Theft Auto VI вийде не раніше 2025 року.

І вони створили гру, перед початком якої офіційно попереджають, що вона "може містити контент, невідповідний для дітей".

Але шанувальники цієї серії гри на це і розраховують.

Ґрунтуючись на простій, але вочевидь революційній передумовою, що дає змогу гравцям бути злочинцями, а не поліцейськими в брудних і порочних міських джунглях, GTA розробила надзвичайно успішну формулу, яка дає змогу комп'ютерним геймерам вдаватися до своїх найдикіших кримінальних фантазій, перебуваючи в комфорті своїх власних домівок.

Такі групи, як Freedom from Torture і Amnesty International, поскаржилися, коли GTA V, попередня гра франшизи, опустилася до нового мінімуму, дозволивши гравцям катувати людину, вириваючи їй зуби, піддаючи її електрошоку та б'ючи її кувалдою.

Один критик навіть написав, що "якби Дияволу довелося винайти гру, то це була б саме ця гра". Але це лише забезпечило Grand Theft Auto ще більшу рекламу.

Ілон Маск заявив цього тижня, що він ніколи не зможе отримати задоволення від гри, в якій присутні вбивства поліцейських, але багато хто не поділяє його сумнівів.

Після виходу в 2013 році Grand Theft Auto V заробила в перший день продажів 650 мільйонів фунтів стерлінгів. Гра побила всі рекорди галузі та стала найшвидше продаваним розважальним продуктом в історії.

Десять років потому вона, як і раніше, залишається однією з найпопулярніших ігор: було продано понад 190 мільйонів копій і зароблено понад 6,3 мільярда фунтів стерлінгів. З огляду на те, що найкасовіший фільм "Аватар" 2009 року зібрав лише 2,3 мільярда фунтів стерлінгів, це свідчить про приголомшливу цінність ринку відеоігор.

І, незважаючи на всю рішуче американську обстановку і рівень насильства в стилі Квентіна Тарантіно, це дуже британська історія успіху. Найсуворіша гра у світі, вперше випущена 1997 року, бере свій початок від двох колишніх школярів із Лондона, чия ігрова компанія Rockstar стала глобальним гігантом.

Творці GTA

51-річний Сем і 50-річний Ден Гаузери, творці гри, сини Волтера Гаузера, багатого юриста, який був співвласником джаз-клубу Ronnie Scott's у Сохо, і актриси Джеральдін Моффат.

Сем і Ден Гаузери

Незважаючи на їхню одержимість американською поп-культурою, особливо фільмами про гангстерів, їх щодня забирали зі школи на "Роллс-Ройсі".

Ден навчався в Оксфорді, Сем — бізнес-мозок Rockstar — був найнятий німецьким звукозаписним лейблом BMG. Він перейшов у підрозділ відеоігор BMG, що розширювався, а великий прорив у нього і його брата стався в середині 1990-х, коли шотландська компанія DMA представила гру під назвою Race 'N' Chase.

Сем налаштував гру так, щоб гравці були злочинцями, а не поліцією, отримуючи очки за наїзди на пішоходів та інші злочини. Його брат писав складні історії для їхніх ігор, і незабаром вони обидва купили права на те, що стало першою версією Grand Theft Auto, випущеною 1997 року.

Сем сказав, що вони хочуть зробити відеоігри крутими. Гаузери переїхали в Нью-Йорк.

Сем, статки якого зараз оцінюють у 120 мільйонів фунтів стерлінгів, зізнався, що працював "непристойно старанно" і пожартував, що у двох братів сталася "криза середнього віку приблизно з 12 років".

Колишній співробітник виявив менше розуміння і розповів біографу Rockstar: "Гроші дуже швидко перетворили їх на придурків". Інший сказав: "Ці люди шалено розумні й дуже добре вміють бути злими. Вони британці. Сема звинуватили в тому, що він регулярно кричав на підлеглих і жбурляв телефони".

Журналісти називали Сема "потайним, вимогливим трудоголіком із темпераментом і бюджетом, що пасує голлівудському магнату". Шанувальники, однак, наполягали на тому, що вибуховий характер братів лише відображає їхній перфекціонізм.

У 2005 році, після того як США вразила серія масових розстрілів, зокрема різанина в середній школі "Колумбайн", Гілларі Клінтон звинуватила братів у тому, що їхні ігри занадто жорстокі.

У 2019 році учасники податкової кампанії Rockstar North звинуватили філію компанії в Единбурзі в тому, що компанія не платила корпоративний податок протягом десяти років.

Останніми роками Сем, який залишається президентом Rockstar, і Ден, який залишив компанію 2020 року, прагнули пом'якшити свій антисоціальний імідж.

Однак гра, яка принесла їм статки, схоже, рухається в іншому напрямку і безумовно буде сенсацією.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що популярна гра "Легенда про Зельду" стане фільмом.