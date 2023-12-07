Красиві губи без уколів і косметолога: 3 варіанти, як цього досягти в домашніх умовах

Не обов'язково йти до косметолога, якщо хочете мати гарні губи.

Красиві та чуттєві губи — мрія дуже багатьох дівчат і жінок. Найчастіше, щоб надати їм бажаної форми та об'єму, представниці прекрасної статі йдуть до косметолога, який вводить у губи гіалуронову кислоту для корекції їхньої форми або зміни розміру. Для збільшення губ також використовуються філери (гелеподібні препарати, що застосовуються в косметології). Тобто, контуринг губ дає змогу змінити форму, усунути асиметрію та збільшити нижню і верхню губу. Водночас існує простіший спосіб зробити губи красивими, не вдаючись до уколів. Досить мати олівець, помаду, блиск для губ і трохи практики. Журнал The Symbol представив три комбінації олівця і помади, які за вмілого використання перетворять губи на витвір мистецтва.

"Глазуровані" губи

Найчастіше так фарбує губи Гейлі Бібер, яка придумала такий спосіб як частину просування продукції свого косметичного бренду. З огляду на кількість шанувальників моделі, цей прийом став неймовірно популярним і вже не один сезон — у трендах макіяжу. Щоб його зробити, знадобиться всього три речі. Спочатку потрібно правильно підібрати коричневий олівець з відтінком, що враховує природний колір губ і тон шкіри. Колір олівця має бути досить темним, контрастним, але при цьому зберігати природний ефект. Обведіть олівцем губи по контуру і злегка розтушуйте пальцями до центру губ. Наступний крок — зволожувальна нюдова помада з напівпрозорим покриттям. Вона вирівняє тон губ і додасть їм додаткового об'єму завдяки контрасту з контуром. Фінальний крок — абсолютно прозорий блиск. Саме він забезпечить те саме "глазуроване" сяйво. Такий макіяж можна робити і в спрощеній версії — без помади.

"Вишневий" макіяж

Вишневий макіяж захопив TikTok всього кілька місяців тому. Він — найкраща альтернатива нюдовим "глазурованим" губам і яскраво-червоній помаді vamp lips. Для того, щоб його зробити, потрібно, як і у випадку з першим варіантом, всього три речі: олівець, блиск і помада, тільки все повинно бути більш яскравих тонів.

Обираючи олівець червоно-коричневого кольору, слід пам'ятати, що його відтінок має бути саме чимось середнім між двома цими кольорами. Помаду беріть трохи світлішу за олівець і обов'язково з напівпрозорим покриттям. Блиск, за великим рахунком, можна використовувати прозорий, проте набагато ефектніший вигляд у такому макіяжі матиме кольоровий глянцевий блиск у вишневому відтінку.

Універсальний нюд

Макіяж губ у рожевих тонах — найніжніший варіант з усіх трендів. До барбікору цей макіяж не має жодного стосунку, тому всі відтінки мають бути теплими і приглушеними.

Олівець слід підібрати нюдово-рожевого відтінку, який матиме дуже натуральний вигляд на губах, але водночас зможе гарно підкреслити їхній контур і надати візуального об'єму. Напівпрозора помада не повинна сильно відрізнятися від природного тону губ, надаючи їм трохи більш насиченого відтінку. А ось блиск краще взяти ніжно-рожевий. Завдяки йому макіяж вийде набагато гармонійнішим, ніж із прозорим.

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