Елізабет Герлі із сином Даміаном у парних образах вирушили на прогулянку (фото)

Відомо, що зірка і її спадкоємець неймовірно близькі, останній навіть виступає в ролі фотографа для гарячих фотографій мами в Instagram.

58-річна англійська акторка та модель Елізабет Герлі вийшла у світ зі своїм сином у парних образах. Про це пише Daily Mail.

Знаменитість вирушила в місто зі своїм спадкоємцем Даміаном, 21.

Елізабет була в чорному з ніг до голови в комплекті з комбінезоном і розкішним хутряним пальтом. 21-річний Даміан також одягнув чорне хутряне пальто та темні джинси в тон, а також додав до образу великі сонцезахисні окуляри.

Відомо, що Елізабет і Даміан неймовірно близькі, останній навіть виступає в ролі фотографа для гарячих фотографій мами в Instagram.

Юнак пішов стопами своєї матері, ставши одним із найпопулярніших чоловіків-моделей у Великобританії. Він підписав контракт з лондонським відділом IMG Models, який також представляє американських сестер Беллу та Джіджі Хадід, бразильську супермодель Жизель Бюндхен і Крісті Брінклі.

Даміан Герлі

Окрім роботи в індустрії моди, минулого місяця Даміан відзначив свій письменницький і режисерський дебюти майбутньою містичною драмою "Суворо конфіденційно". Хлопець похвалив свою зіркову маму за те, що вона дотрималася своєї обіцянки знятися в його першому фільмі.

Нагадаємо, Даміана Герлі помітили на відпочинку з дівчиною в Італії.

Також Фокус писав про появу Елізабет Герлі у компанії сина на вечірці.