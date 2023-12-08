8 грудня 2023 року: Анфіси Римської — що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна їсти м'ясо, рибу, яйця, молочні продукти, а також кидати справи незакінченими.
Що сталося цього дня?
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять мучениці Анфіси Римської. Вважається, що свята Анфіса — одна з жіночих покровительок, якій молилися, щоб витримати важкі випробування і пережити сімейні негаразди, а також вона виконувала бажання, що стосуються кохання.
Що не можна робити 8 грудня:
- їсти м'ясо, рибу, яйця, молочні продукти;
- кидати справи незакінченими;
- скупитися;
- залишати бардак удома.
Народні повір'я та прикмети:
- морозна і безвітряна погода — до м'якої і сніжної зими;
- вранці цвірінькають синиці — до нічного морозу;
- хуртовина цього дня обіцяє багато опадів улітку;
- червоний захід сонця — до великих морозів.
День ангела святкують:
Олександр, Андрій, Василь, Варлаам, Віктор, Григорій, Іван, Іларіон, Климент, Кузьма, Микола, Павло, Петро, Семен, Серафим, Ярослав.
Народилися в цей день:
1982 рік — Нікі Мінаж, американська співачка, реперка, авторка пісень і актриса.
А також у цей день:
1868 рік — у Львові засновують товариство "Просвіта";
1941 рік — США і Велика Британія оголошують війну Японії;
1955 рік — ПАРЄ затвердила нинішній прапор Євросоюзу.