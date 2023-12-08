Олександр Волошин назвав Єфросиніну "лицеміркою"

В інтерв'ю Маша Єфросиніна намагалася натиснути на Трінчер, однак потрапила під критику шанувальників співачки.

Чоловік співачки Анни Трінчер Олександр Волошин після виходу інтерв’ю його дружини з Машою Єфросиніною назвав телеведучу лицеміркою. Слова Волошина розлетілися на сторінках тіктоку.

Причиною агресивної поведінки Олександра Волошина в бік Єфросиніної стало те, що ведуча вирішила присоромити його дружину Анну Трінчер за дорогі подарунки від чоловіка в той час, коли в Україні іде війна.

Зокрема, Єфросиніна сказала Трінчер, що вони з чоловіком "наче з космосу". В Україні тривають обстріли, серени, війна, а вони на всю Україну показують, що Волошин подарував Трінчер дорогу машину — Porsche.

Єфросиніна зазначила, що така показушність — це занадто, оскільки є люди, яким немає що їсти, діти сплять у підвалах, у воїнів, які залишилися без кінцівок, немає знеболювальних.

Звісно, така претензія не сподобалася Волошину, оскільки, як стверджує блогер, із початку повномасштабної війни в Україні вони разом із Трінчер неодноразово допомагали військовим і роблять це на постійній основі. А от Маша Єфросиніна — лицемірна людина, яка висуває претензії іншим, а сама на інтерв’ю сидить у брендових речах і прикрасах. Зокрема, Волошин зазначив, що на руках у Євросиніної одягнений браслет Cartier, який коштує 7-8 тисяч доларів, і кольє від Frolova за 50 тисяч гривень.

Під відео, яке опублікувала в себе Єфросиніна з Трінчер, шанувальники теж закцентували ведучій на тому, у що вдягнена вона.

"Маша дуже упереджено ставиться до Ані! Навіть погляд Маші дуже зверхній! Аня дуже щира, молода і на свій вік багато досягнула! А Маші треба спуститися з небес. Чомусь на інтерв’ю з Квітковою Маша була в захваті від перстня "Булгарі", а тут засуджує всі матеріальні покупки Ані".

"А ви, Машо, своїй подрузі ставили запитання, можливо, too much?????! Концерт, торт, депутат".

"Ти купляєш "порш", а в лікарнях немає знеболювального. Що? А на бруківку є. А Трінчер винна, що ліків немає. То зніми своє золото, Маріє, і купи ліки. Ну придуркувата".

"Машо, а можна Вас запитати? У який бюджет Вам обходиться зйомка ось цих програм? (Гроші не малі), а скільки коштує ваш образ на програмі (порахуйте всі коштовності, що одягнуті на Вас). Чесно озвучте цифру! Чи Ви тільки дорікати іншим за подарунки вмієте?"

"Немає знеболювального" дорікає людина іншій сидячи в тисячах $. Була набагато кращої думки про Вас".

"Дійсно якесь лицемірне відео, як на мене, — зі сторони питань Маші. Нащо Аня показала подарунок авто, а в цей час ведуча сидить вся в дорогущих прикрасах. Те, що хтось не транслює подарунків і скільки заробляє, не значить, що він у воєнний час собі цього не дозволяє".

Нагадаємо, "Розлучення — це маленька смерть": Анна Трінчер про психолога, сексуальність і плани на майбутнє.