Адель розповіла, чому не хоче повертатися до Великої Британії

35-річна співачка, яка народилася в Лондоні, переїхала до Лос-Анджелеса ще 2016 року і вже купила розкішний маєток у Беверлі-Гіллз.

Британська співачка Адель переїхала до США, кажучи раніше, що зробила це, щоб отримати більше за свої гроші. Тепер, коли вона збирається заміж за американця і придбала маєток у Сильвестра Сталлоне, співачка зізналася, що не схильна переїжджати назад до Англії. Про це пише Daily Mail.

Заробивши статки, які оцінюють у 146 мільйонів фунтів стерлінгів, Адель визнала, що вона все ще не готова повернутися.

Пояснюючи причину, Адель розповіла The Hollywood Reporter: "У мене дуже сильна сезонна депресія, тому погода в США мене повністю влаштовує. Іноді це дивно, тому що я дуже британка. Оскільки зараз мені трохи складніше виходити на вулицю, що мені найбільше подобається в Лос-Анджелесі, так це те, що всі ходять один до одного додому".

35-річна співачка, яка народилася в Лондоні, переїхала до Лос-Анджелеса ще 2016 року і перебуває у стосунках з Річем Полом.

Адель і Річ Пол Фото: Getty Images

Вона сказала: "Ми з Річем завжди знали одне про одного все з того дня, як зустрілися. Річард слухає мою музику, це просто зводить мене з розуму".

Також Адель сказала, що хотіла б спробувати свої сили в акторській майстерності і дуже хоче, щоб відома голлівудська зірка написала сценарій для "єдиної ролі, яку вона коли-небудь хотіла".

Вона сказала: "Я хочу знятися в одному фільмі, але хлопець, чий це буде фільм, морально не готовий написати для нього сценарій. Я час від часу пристаю до нього з цього приводу, але сценарію ще немає. Але це єдина роль, яку я коли-небудь хотіла, тому що я думаю, що впораюся з нею".

Раніше Адель розповіла британському Vogue, що вона інвестувала в три особняки в Беверлі-Гіллз, щоб отримати більшу віддачу від своїх грошей.

"Будинок, який у мене є в Лос-Анджелесі, я ніколи не зміг би собі дозволити в Лондоні. Ніколи", — зізналася суперзірка.

Адель сказала, що вона "придивлялася до будинків" у Лондоні, перш ніж ухвалити рішення і переїхати до Штатів у 2016 році.

"Це коштує близько сотень мільйонів фунтів. У мене взагалі немає стільки грошей", — резюмувала Адель.

Нагадаємо, Адель купила будинок Сильвестра Сталлоне з вісьмома спальнями і 12 ванними кімнатами в січні минулого року, взявши іпотеку в 37,7 мільйона доларів.

Раніше Сильвестр розповів, як статуя його персонажа Роккі з драматичного фільму 1976 року з видом на величезний відкритий басейн допомогла укласти угоду.

Актор планував забрати Роккі з собою, але Адель наполягла на тому, щоб вона залишилася у неї.

Він розповів Wall Street Journal: "Вона сказала: "Це не угода. Це зруйнує всю угоду". Вона хотіла статую". Статуя залишилася, але Адель повністю перебудувала весь будинок актора.