Кейт Міддлтон у піджаку з перлами запросила фанатів на концерт Різдвяних гімнів

Принцеса Уельська сказала, що "не може дочекатися" великого свята з сім'єю і друзями у Вестмінстерському абатстві.

Принцеса Уельська повернеться до Вестмінстерського абатства, щоб провести спеціальну службу різдвяних гімнів сьогодні, у п'ятницю, 8 грудня. Цього року ця служба стане приводом подякувати всім тим, хто працює над підтримкою немовлят, маленьких дітей і родин по всій Великій Британії. Кейт Міддлтон з'явилася в невеликому тизері-запрошенні в чарівному жакеті, розшитому перлами. Про це пише HELLO!

На концерті у Вестмінстерському абатстві виступатиме хор абатства, а також спеціальні гості: Беверлі Найт, Адам Ламберт, Джейкоб Кольєр, Фрея Райдінгс і Джеймс Бей.

Тизер до концерту Кейт Міддлтон

Гостями вечора стануть волонтери, акушерки, патронажні сестри та лікарі з усієї Великої Британії.

У пресслужбі Кенсингтонського палацу розповіли, як принцеса готувалася до концерту.

"Принцеса старанно працювала за лаштунками, щоб переконатися, що цьогорічний концерт стане подією, на якій подякують усім, хто підтримує дітей по всій Великій Британії. З моменту запуску своєї кампанії "Формуємо нас" у лютому вона проливає світло на те, наскільки важливі перші п'ять років у житті дитини. Цього року концерт різдвяних гімнів стане святкуванням прекрасної можливості, яку приносить народження дитини, і їй кортить привітати гостей в абатстві", — повідомили в палаці.

"Королівські гімни: Разом на Різдво" транслюватимуться на каналах ITV1 і ITVX о 19:45 напередодні Різдва.

У тизері, що вийшов в ефір у четвер увечері, можна побачити Кейт, яка стоїть перед різдвяною ялинкою в жакеті з перловою обробкою.

Невідомо, чи долучаться до урочистостей цього року троє дітей принца Вільяма і Кейт: десятирічний принц Джордж, восьмирічна принцеса Шарлотта і п'ятирічний принц Луї.

Сім'я принца Вільяма на Різдво 2020 року Фото: Getty Images

Джордж і Шарлотта приєдналися до своїх батьків на першому шоу Кейт 2021 року, а також були присутні на торішньому концерті.

Нагадаємо, раніше в офіційних соцмережах показали, як до Різдва прикрасили Віндзорський замок.