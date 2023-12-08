Ірма Вітовська зізналась, що має роддині зв'зки з Тіною Кароль

Тіна Кароль та Ірма Вітовська породичалися через інших родичів. Однак часто жінки не зустрічаються.

48-річна українська акторка Ірма Вітовська, відома роллю у серіалі "Леся+Рома" розповіла, що має родинні зв’язки зі співачкою Тіною Кароль. Про це вона розповіла в інтерв'ю Аліні Доротюк.

Відомо, що пов’язують артистку та співачку брат з сестрою. Сестра Ірми одружена з рідним братом Тіни. Акторка не заперечує, що дійсно це правда.

Також вона відзначила, що вони не родичаються з зіркою, оскільки в обох немає на це часу.

02:13:45 - про родичання з Тіною Кароль

Ірма Вітовська також уточнила, що була разом із ТІною Кароль на спільних сімейних зустрічах. Було це всього декілька разів.

Відзначимо, що мова йде про старшого брата Тіни Кароль 42-річного станіслава Лібермана. Саме він одружився на дівчині Наталі, яка є сестрою Ірми Вітовської. Пара не живе публічним життям так як їх зіркові родичі.

Нагадаємо, 48-річна українська акторка Ірма Вітовська прокоментувала позицію доньки Ольги Сумської, 57, яка мешкає в Росії і не робить антивоєнних заяв. А 38-річна українська співачка Тіна Кароль показала свою школу та будинок, де жила в Івано-Франківську.