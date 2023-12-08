Обраниця Володимира Остапчука розкритикувала Машу Єфросиніну та публічно поглузувала з неї

Судячи з усього Полтавську образила відмова Єфросиніної виступати на одній сцені з її чоловіком Володимиром Остапчуком.

Катерина Полтавська, яка є дружиною українського шоумена Володимира Остапчука, публічно напала на телеведучу Машу Єфоосиніну після її заяви, що не хоче бути на одній з сцені з Остапчуком. У своєму інстаграмі (який, до речі, закритий) та твітері Катерина вирішила висловити свою думку щодо Єфросиніної.

Вирішила вона це зробити не прямо за образу щодо чоловіка, а на прикладі інтерв’ю Єфросиніної з Анною Трінчер, навколо якого назріває скандал.

Зокрема, Полтавська стала на бік Трінчер та заявила, що Маша Єфросиніна має двозначні принципи.

"Маша: "Відео, на якому чоловік тобі дарує Порш, зараз не на часі. У людей немає їжі".

Також Маша: сидить на цьому інтервʼю у двох браслетах картʼє, які коштують як половина того старого Порша, і ставить лайки на дописах своєї подруги, яка зараз на лакшері відпочинку біля океану.

Маша: "Споживати російськомовне — це жахливо. Всі, хто спілкуються російською, — поганці". Також Маша: рекламує рос серіал на 2 млн аудиторію", — закцентувала увагу на діях Єфросиніної Полтавська.

Крім цього, в своєму інстаграмі Полтавська звернулася до підписниківз питанням, чи можна зробити золотий німб. Таким чином дружина Остапчука вирішила підколоти Єфросиніну і заявила, що хоче його подарувати її.

Сама ж Єфросиніна поки ніяк не реагує на нападки у свій бік.

Нагадаємо, Олександр Волошин назвав Єфросиніну "лицеміркою". Все через те ж саме інтерв'ю з Анною Трінчер.