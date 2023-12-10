Еспресо-макіяж: наймодніший make-up на Різдво і Новий рік 2024

Один з останніх трендів у б'юті-сфері — еспресо-макіяж у насичених коричневих відтінках, що нагадують міцну каву.

Особлива "родзинка" еспресо-макіяжу, який зробить ваш образ модним у зимовому сезоні 2023/24, — насичені темні тони, практично як у маленькій чашечці міцного еспресо. Як досягти оптимального поєднання тонів, розповідає журнал Hello.

Цей останній б'юті-тренд, схвалений такими крутими селебріті, як Гейлі Бібер, Емілі Ратаковскі, на думку видання, допоможе створити водночас запам'ятовується і універсальний образ. Щоб повірити словам експертів Hello, згадайте, що тільки на TikTok цей макіяж зібрав 54,6 мільйона переглядів.

Еспресо-макіяж — особливості

Головне — димчасті очі в стилі мокко і блискучі шоколадні губи. Ось ключ до макіяжу, який так пасує до незабутніх вечорів святкового сезону.

Емілі Ратаковскі часто віддає перевагу еспресо-макіяжу Фото: Instagram

Насамперед зосередьте увагу на яскравих темних тінях для повік, чітко окреслених вилицях і губах соковитого шоколадного відтінку.

За словами Саффрон Г'юз, штатного візажиста False Eyelashes, цей образ містить у собі метод макіяжу "очі сирени" в поєднанні з більш живим кольором обличчя.

"Уявіть собі чуттєві очі, рельєфні щоки і пухкі губи — ідеальне поєднання для приголомшливого вечірнього б'юті-образу", — рекомендує Г'юз.

Вона підкреслює, що цей тренд ідеально пасує тоді, коли ви захочете блиснути на крутій вечірці або романтичній вечері.

Як правильно зробити еспресо-макіяж

Щоб у вас вийшов по-справжньому сміливий і чуттєвий образ, дотримуйтесь порад експертів Saffron.

База

Найкраще підійде тональна основа з прозорим або середнім покриттям, яка ідеальна для досягнення природного сяючого вигляду навіть у розпал зимового сезону. Бездоганного покриття вам допоможе домогтися напівпрозора пудра, яка і блиск проконтролює, і забезпечить тривале сяйво, тобто ваш макіяж буде бездоганним протягом усього вечора.

Теплі щоки

Додайте тепла і чіткості западинкам щік, скронь і лінії підборіддя за допомогою матового бронзатора. Тут вам знадобиться хороший пухнастий пензлик для контурингу.

Пухнасті брови

Вони важливі для цього макіяжу — не тільки створюють ефект підтягнутості контуру обличчя, але насамперед залишають більше місця на повіках. Saffron рекомендує використовувати гель/туш для брів, щоб розпушити волоски на них. А ще можна взяти клей для брів або бальзам, які допоможуть підняти волоски над бровами.

Очі "сирени"

Пам'ятаєте легендарних красунь золотого століття Голлівуду або Софі Лорен у період її розквіту? А Мерилін Монро з подовженими котячими очима, що випромінюють сексуальну привабливість? Ось-ось, це вони — очі-сирени.

Для початку нанесіть темно-коричневий відтінок еспресо на складку і зовнішній куточок, щоб підкреслити очі і надати їм спокусливого і контурного вигляду", — пояснює Saffron.

Коли ви будете задоволені тим сміливим поглядом, який вийшов, можна нанести на повіки коричневий какао або м'який темно-сірий відтінок. А потім підкреслити складку насиченими коричневими тінями для повік, розтушовуючи їх назовні для піднесеного ефекту.

"Щоб посилити драматичність, нанесіть насичений коричневий відтінок уздовж нижньої лінії вій. Ця техніка зробить ваші очі виразними", — рекомендує б'юті-консультант.

Підводка для очей

Щоб завершити образ, Saffron радить використовувати темно-коричневий відтінок еспресо. Однак тут є нюанси, які визначає форма ваших очей. Пощастило в цьому макіяжі тим, у кого очі мигдалеподібної форми, оскільки з ними можна легко створити більшість образів з підводкою для очей.

"Для тих, у кого круглі очі, розмита підводка для очей підійде винятково добре. Вибір підводки для очей, нанесеної "на ніч", може чудово покращити цю форму очей", — радить Saffron.

Якщо очі наче "перевернуті", консультант рекомендує зосередитися на підкресленні зовнішніх куточків верхньої і нижньої ліній вій під час нанесення підводки.

"Ця техніка допоможе поліпшити і збалансувати форму ваших очей", — каже Saffron.

Гейлі Бібер — прихильниця теплих тонів еспресо-макіяжу Фото: Getty Images

За опущених очей слід використовувати класичний ефект підводки "котяче око", яка візуально піднімає очі.

Якщо очі з навислою повікою, то слід насамперед наносити чорну підводку для очей по вузькій лінії.

"Цей метод допомагає виділити очі, не перевантажуючи природний простір повік", — підкреслює б'юті-консультант.

Пухнасті пінисті вії

Завершуючи створення образу в еспресо-макіяжі, Saffron підкреслює важливість вій.

"Нанесіть туш, яка надає довжину та об'єм, приділивши увагу зовнішньому куту ока. Або подумайте про використання тонких накладних вій, щоб додати драматизму і тремтливого ефекту", — радить вона.

Це, на думку консультанта, дійсно зробить ваші очі центром уваги.

Кавові плями на губах

Щоб завершити трендовий макіяж еспресо, Saffron рекомендує вибрати як олівець для губ коричневий відтінок.

"І вуаля, ось він — еспресо-макіяж, чарівний і атмосферний", — завершує свої рекомендації б'юті-експерт.

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