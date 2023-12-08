Принцеса Беатріс та її чоловік продемонстрували на публіці стиль смарт-кежуал (фото)

Подружжя обрало для виходу у світ ансамблі в однакових тонах.

Принцеса Беатріс разом із чоловіком, італійським аристократом Едоардо Мапеллі Моцці, відвідали показ документального фільму "Джеймс Блант: одне британське диво" про відомого британського поп-співака, пише Hello.

На заході пара з'явилася, продемонструвавши стриману елегантність у скоординованих темно-синіх і чорних ансамблях.

Беатріс вибрала комфортний ансамбль, одягнувши темно-синій светр з круглим вирізом у поєднанні з гладкою атласною спідницею-комбінацією міді від бренду Jigsaw. Своє вбрання вона доповнила стильними черевиками на блискавці від Zara, знахідкою минулого сезону, і додала нотку вишуканості браслетом-ланцюжком.

Едоардо, як і його дружина, зупинив вибір на стилі смарт-кежуал. На ньому було темно-синє пальто, білосніжна сорочка на ґудзиках, темні штани і пара повсякденних білих кросівок.

Пара позувала присутнім фотографам, після чого вирушила в зал до інших гостей показу.

Наразі британська публіка з нетерпінням очікує на початок різдвяного концерту у Вестмінстерському абатстві, який уже кілька років організовує Кейт Міддлтон. Очікується, що всі члени королівської сім'ї будуть на ньому присутні.

Раніше Фокус писав, як принцеса Беатріс з посміховиська перетворилася на модну ікону.